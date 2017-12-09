HABER KIBRIS

Erdoğan, liderlerle ‘Kudüs’ konusunu değerlendirdi

09/12/2017

Erdoğan, liderlerle ‘Kudüs’ konusunu değerlendirdi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs’teki son gelişmelerle alakalı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kudüs’teki gelişmelerle alakalı bugün de telefon görüşmeleri yaptı.

Erdoğan, bu sabah, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Görüşmelerde, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün, Ortadoğu’daki barış sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal olan bu şehrin statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, barış ve istikrarın yolunun 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğini belirtti.

Görüşmelerde, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi’nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından da önemli olduğuna işaret edildi.



TAGS: erdoğan, kudüs
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