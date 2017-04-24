Erdoğan öldürülmeli' diyen Fransız Profesör geri adım attı

Fransa’da dün canlı yayında 'Türkiye’nin önündeki seçeneklerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldürülmesi' diyen Philippe Moreau Defarges özür diledi.

Fransa'da dün canlı yayında 'Türkiye'nin önündeki seçeneklerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülmesi' olduğunu söyleyerek infiale yol açan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) uzmanı Philippe Moreau Defarges özür diledi.

'HATA YAPTIM, ÖZÜR DİLİYORUM'

Defarges, ''Söylememem gereken bir cümleydi. Türkiye'nin durumunu ve siyasi suikast konularını aynı cümlede sarfettim, bunu yapmamam gerekirdi. Hata yaptım. Özür diliyorum.''ifadelerini kullandı. Kurduğu cümlenin maksadını aştığını kaydetti.

Programda Türkiye'de bir gerilim olduğunu anlatmaya çalıştığına dikkat çeken Defarges, daha önce aynı gerilimlerin Fransa, İspanya ve Amerika'da yaşandığını söyledi.

ERDOĞAN'DAN DEFARGES'İN SKANDAL SÖZLERİNE SUÇ DUYURUSU

Erdoğan, Fransız siyaset bilimci Defarges hakkında, televizyon programında kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na suikaste azmettirmek"ten suç duyurusunda bulundu.Defarges'in açıklamalarının, Batı'da artık psikiyatrik rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği nokta itibarıyla ibret verici olduğu belirtilen dilekçede, Defarges'in, alenen Erdoğan'a suikaste azmettirmesinin sadece hukukçuların değil, ruh sağlığıyla ilgilenen doktorların da ilgi alanına girdiği kaydedildi.