Erdoğan oyunu kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar Kısıkılı'daki Saffet Çebi Ortaokul'nda kullandı.

Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve torunlarıyla beraber Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

OYU TORUNUYLA BERABER ATTI

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra büyük torununu yanına çağırdı ve 3848 No'lu sandığa oyu beraber attılar.

"MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ"

Erdoğan oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu:

Öncelikle bugünkü halk oylama sıradan bir oylama değil. Cumhuriyet tarihinde yaptığımız oylamalara benzemiyor. Yeni yönetim sisteminin değişim ve dönüşüm tercihidir. Gazi Mustafa Kemal'in dediği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmamız lazım.

Çok daha hızlı büyümemiz lazım. Türkiye bu akşam inşallah sandıklar açıldığında milletim geleceğe yürüyecektir.