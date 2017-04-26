Erdoğan partiye ne zaman dönüyor?

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şahsımın kurucusu olduğum partime geçişi YSK’nın seçimlerin kesin neticelerini açıklamasından sonra olacaktır. Açıklandıktan sonra kurucusu olduğum partime hemen dönmem söz konusudur ve döneceğim” dedi. Reuters’a açıklamalarda bulunan Erdoğan, AK Parti genel başkanlığı için ise “Bu talep delegeden gelir” diye konuştu.

Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye üyeliğiyle ilgili “Şu an şahsımın kurucusu olduğum partime geçişi YSK’nın seçimlerin kesin neticelerini açıklamasından sonra olacaktır. Açıklandıktan sonra kurucusu olduğum partime hemen dönmem söz konusudur ve döneceğim.” dedi.



AK Parti’ genel başkanlığı için Erdoğan, “Şu anda bunu ben söyleyemem. Bu talep delegeden gelir. Geldikten sonra değerlendirilir. Döndükten sonra partimin yetkili kurulları, bütün delegeler ne gibi bir karar alırlar, ne gibi bir adım atarlar şu anda bunu ben söyleyemem... 2017 içinde herhangi bir kongre yapılamayacağı gibi bir şey söz konusu olmamıştır ama biliyorsunuz olağanüstü kongreler partinin yetkili kurullarının alacağı bir karardır” diye konuştu.

Erdoğan olası bir kabine revizyonuyla ilgili de, “Şu anda bu konudaki inisiyatif benden çok sayın Başbakan’ın. Onlar bu tür şeylerde hazırlıkları yaparlar, teklif ederler, biz ise onarız. Şu anda yeni kabine için Başbakan ile bir müzakeremiz olmadı, bunlar hiç gündemimize dahi gelmedi” dedi.

Rusya’ya, ABD’ye bilgi verdik

TSK’nın Irak ve Suriye’de dün düzenlediği operasyonla ilgili konuşan Erdoğan, “Hemen peşinen şunu söyleyeyim, bir defa TSK’nın Sincar’da, Karaçok’ta yapmış olduğu bu operasyon kesinlikle Peşmergelere karşı bir operasyon değildir. Bu daha önce de zaten Sayın Barzani’ye bildirilmiş olan bir operasyondur... Bu, ABD tarafına bildirilmiştir, Rusya tarafına da bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.



5-6 Peşmerge’nin hayatını kaybettiği bilgisinin geldiğini belirten Erdoğan, “Bizim için arzu edilmeyen bir konuydu. Ne yazık ki önceden kendilerine bildirilmiş olmasına rağmen böyle bir neticenin çıkması bizim üzüntümüze muciptir” dedi. Erdoğan, operasyonların devam etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kesinlikle. Terörle mücadelede hep söylüyoruz, son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelemiz içeride ve dışarıda sürecektir. Yani Kandil’de, kuzey Suriye, Kuzey Irak, mesela şimdi Sincar bölgesi, burası bizim açımızdan ikinci Kandil’dir. Biz ikinci bir Kandil’in oluşmasına müsaade etmeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin dünkü kararıyla ilgili ise “AKPM’nin Türkiye’yi izleme sürecine alma kararı tamamen siyasi, biz böyle bir kararı tanımıyoruz. İstedikleri kadar böyle bir kararı almış olsunlar; çok da büyütmüyoruz; bu karar alınmış, geçmiştir” dedi.

Zarrab benim bir vatandaşımdır



Erdoğan, ABD’de Reza Zarrab’ın da ABD Başkanı Trump’la görüşmesinde gündeme geleceğini belirterek şunları söyledi: “Atacağımız adımlardan biri de Zarrab ile ilgili olacak. Zarrab benim bir vatandaşımdır. Dolayısıyla devletlerin yöneticilerin herhangi bir görevi de kendi vatandaşlarının hukukunu korumaktır. Eğer varsa bir suçu, bunlar Türkiye’nin Adalet Bakanlığı’na da bildirilir ve gereği yapılır. “(Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan) Atilla ise bizim adeta devlet bankamız konumunda olan bir bankanın genel müdür muavinidir. Şu ana kadar ABD’ye yedi kez girip çıkmıştır. Son anda böyle bir şeyin ona uygulanmış olması, bunun burada art niyetli bazı girişimlerin olduğunu göstermektedir. Biz tabi FETÖ ile ilgili bağlantıların olduğunu hissediyor ve görüyoruz. Bütün bunların hepsini Trump ile ele alacağız.” Erdoğan, görüşmede FETÖ lideri Fetullah Gülen’in de gündeme geleceğini belirtti.