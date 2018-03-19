Erdoğan: Terör koridoru zincirlerini kırdık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik terör dalgasının, bir asır sonra Çanakkale saldırısının yeniden hortlatılma çabasından başka bir şey olmadığını belirterek,

"Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Suriye sınırımız boyunca, 911 kilometre, bu girişimi de önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı harekatlarıyla yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız" dedi.