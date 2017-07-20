Erdoğan: Türkiye Kuzey Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir... Hukuki temeli olmayan kısıtlamalara seyirci kalamayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramına ilişkin bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hiç kimse, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına, hiçbir hukuki temeli bulunmayan kısıtlamalara maruz bırakılmasına seyirci olmasını beklememelidir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ini desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adası'nda gerek doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olacaktır" ifadelerini kullandı.