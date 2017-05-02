Erdoğan'dan AB'ye: Başka çareniz yok, aksi takdirde güle güle

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne yönelik sert eleştiriler yaptı

"Açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok"

"Avrupa'da her türlü destek bunlara (FETÖ) veriliyor, bir de PKK'ya veriliyor. Peki bunlar niye veriliyor?" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güçlenen Türkiye'nin önünü kesmek için veriliyor. Eğer benim bir bakanım uçuş izni alamıyor, Avrupa'ya gidemiyorsa bu soruya bizim cevap bulmamız gerekiyor. İşte şimdi de ne diyorlar, 'Peki biz bundan sonra ne yapacağız' diyorlar. Bugüne kadar ne yaptığınız ortada. 'Bundan sonra ne yapacağız' demek ne demek? Bundan sonra yapacağınız bir şey var, nedir o? Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok, açarsanız ne ala, açmadığınız takdirde güle güle."

Erdoğan, "PYD, YPG, onların kuzey Suriye'deki heveslerini biz kursağında bırakacağız, bunu da herkes böyle bilmelidir. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başkasından bize yar yok, destek de yok." dedi.