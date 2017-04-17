Erdoğan'dan AGİT'e uyarı: Önce haddinizi bilin

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT'in raporuna ilişkin, "Önce haddinizi bilin, haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi şeref kapısı önünde kurulan platformdan vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm Ankaralıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir dönem açan anayasa değişikliğinin bir kez daha ülkemiz için hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Buradan 'evet' de dese 'hayır' da dese demokratik bir olgunluk içinde sandık başına giderek tercihini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 'Evet' diyenlere, geleceğimiz için kritik önemde gördüğüm ve her aşamasına öncülük ettiğim bu değişikliğe verdikleri destek sebebiyle özellikle teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Anayasa değişikliğiyle ilgili tüm tartışmalar bitmiştir"

Kendileri için önemli olanın milletin dediği ve milli iradenin ne yönde tezahür ettiği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla ve tüm gücümüzle ülkemizin ve milletimizin emrinde olarak çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Bugüne kadar milletimize nasıl aşkla, sevda ile adanmışlıkla hizmet etmişsek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

"Türkiye belirsizlikleri geride bıraktı"

Anayasa değişikliğiyle milletin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararını verdiğini belirten Erdoğan, "Bundan rahatsız olanlar olacak, onları biliyorsunuz zaten. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Hükümet kurma kavgaları, pazarlıkları, koalisyonlar dönemi sona erdi. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren ki Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler, artık karar milletin. Sizin sözünüzün üzerinde söz? Kararınızın üzerinde karar?" şeklinde konuştu. Vatandaşların "Yok" diye karşılık vermesi üzerine ise Erdoğan, "Bitti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "İdam isteriz." şeklindeki tezahüratları üzerine, şunları söyledi:

"Sizinle bu meydanda, külliyede 15 Temmuz sonrası hani o 29 geceniz var ya... Son gece burada yine toplanmıştık değil mi? Burada konuşmuştuk, sizler 'İdam, idam, idam' demiştiniz. Ne dedim? İnşallah 16 Nisan'dan sonra, çünkü 16 Nisan kararı aynı zamanda millet olarak sizin işaret fişeğinizdir. Siz burada 'evet' dediğiniz takdirde ben, Sayın Bahçeli ne diyor? 'Ben idama 'evet' derim.' diyor. Ben, Sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum fakat Sayın Kılıçdaroğlu da o da 'evet' diyor. Parlamentodan geçti benim önüme geldi, ben bunu onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız. Öyle mi? Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur, karar merci millettir, inşallah bunu yapacağız."

AGİT'e rapor uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokraside, ekonomide, dış politikada ve güvenlikte atması gereken çok önemli adımlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle konutu:

"İşte AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külahımıza anlatın. Bu ülke tarihinde görülmemiş en demokratik seçimlerini gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin bakanlarını Avrupa'ya sokmazken, oralarda toplantı yaptırmazken utanmadan sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürme yarışına boşuna girmeyin. Netice alamazsınız. Artık sür eşeği Niğde'ye."

"Mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz"

Seçimlere kadar yeni sistemle ilgili çalışmaların hükümet ve ilgili kurumlarla işbirliği ve uyum içerisinde yapılacağının altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç milletimizi memnun ederken, hiç şüphesiz birileri de hüsrana uğradı. Gazete ilanları gördüm. Bakıyorum ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Onlar da 'hayır'ı kutluyorlarmış. Galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten eğlenmesini biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici, bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Bir güven oylaması da AB için yaparız"

Bazı Avrupa devletlerinin Türkiye'deki muhalefet partilerinden daha hararetli şekilde bu reforma karşı çıktığını ifade eden Erdoğan, kendileri gibi düşünmeyen Türk vatandaşlarının üzerine atlarını ve köpeklerini süren devletler olduğuna anımsattı.

Erdoğan, şu an aynı çevrelerin Türkiye'yi Avrupa Birliği üyelik görüşmelerini dondurmakla tehdit ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce bu onların vereceği bir karar değil. Ama bu bizim için çok da önemli değil. Yeter ki Avrupa Birliği bu kararını versin ve bize tebliğ etsin. Bakıyorsun bir raportör bir rapor yazıyor. Fakat bu tür raportörleri barındıranlara ben teessüf ediyorum. 54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler. Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız.

İngiltere Brexit yaptı, kurucusu olduğu Avrupa Birliğinden şu anda İngiltere çıkıyor, Norveç çıktı. Kararı verecek merci neresi? Millet. Gideriz milletimize, millet ne karar veriyor, biz de ona uyarız. Ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu iş öyle terör örgütlerini el altından silahla, parayla desteklemek suretiyle ülkemizin üzerine salmakla olmaz. "

"Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'de terör örgütlerine verdikleri destekle ülkemize karşı husumetlerini açıkça ilan etmekten çekinmeyenler şunu bilsinler, Türkiye ne pahasına olursa olsun, sınırlarının yanı başında bir terör örgütüne veya bir terör oluşumuna asla izin vermeyecektir. Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye'yi dize getirebileceklerini sananlar yanıldıklarını çok yakında görecekler. Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur. Ülkemize yönelik eylemleriyle ve tehditleriyle sınırlarımızda beslenen terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ve ne kadar operasyon gerekiyorsa hepsini yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönem işte bu meseleler üzerinde yoğunlaşacağımız, milletimizden aldığımız bu güçlü destekle somut icraatlara girişeceğimiz bir dönem olacaktır."

KAYNAK: AA