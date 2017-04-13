Erdoğan'dan anket açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Tv ve TGRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Meydanların diline önem veririm. Dün Erzurum'da aynı şekilde adeta meydanlar patlarcasına, yollar, balkonlarda her yerde bizimle kucaklaşmak isteyen halkımız vardı. Şanlıurfa'da bu defa çok daha farklı bir meydanda miting yaptık. Milletimizin bir karar, işi hazmetme noktasına geldiğini görüyorum. Bazı sorularıma aldığım cevaplarla artık milletimiz işi benimsemiş.

(Halk oylaması anketleri) Kamuoyu araştırmalarına bakınca 'evet'te çok ciddi tırmanma söz konusu, tabii 'hayır'la ilgili inişin olduğunu görüyoruz. 'Evet'e olan ilgi, alaka gayet iyi konumda.

Ben ilk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı oldum. Parlamento içinden seçilerek gelmedim, halkımın direkt oylarıyla seçilerek geldim ve partiden ayrıldım. Yeni dönemde ne oluyor Yeni dönemde parti genel başkanlığından istifa etmene gerek yok, yani Gazi Mustafa Kemal nasıl partisinin genel başkanı olarak kalmış aynı zamanda cumhurbaşkanı olabilmişse yeni dönemde de bu olabilecek. O dönemde olabilmişse İnönü döneminde de olabilmişse şimdi de olabilir."

Yeni anayasa meydanlarda verilen sözdü. Burada AK Parti ve MHP grupları ittifak tesis ettiler ve 339'la bu referandum olayı parlamentodan geçti. Gördüğüm kadarıyla millet gereken cevabı veriyor, pazar günü de bunun noktasını koyacak.

Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi yok, yeniden bir seçime götürme yetkisi var. Böyle bir adım atılırsa ortaya iki sandık gelecek, hem milletvekili hem cumhurbaşkanlığı. Bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı iken niye seçime gitme yolunu denesin ki? 5 yıl bir hedef. Bunun ekonomiye faydası var, özellikle küresel sermayenin ülkenize girmesine.

Biz faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Kaldı ki 2019'dan sonra ne olacağı veya 2019'a kadar elimizde böyle bir yaşam garantisi var mı Yok. Şimdi aslolan şudur; sistem. Biz kişileri konuşmuyoruz, biz sistemi konuşuyoruz. Eğer faniler üzerine siz bir ülkeyi bina etmeye kalkarsanız batarsınız. Onun için baki olan bir sistem oluşturalım, kalıcılığı olan bir sistem oluşturalım ve bu sistem, kim gelirse gelsin, Hasan, Ahmet, Mehmet neyse, nereye uyacak O sisteme uyacak ve o sistemle ülkeyi yönetecek ama şu anda tabii ki bizler insan olarak böyle bir durumu değerlendirirken, şuna bakmamız lazım. Tamam da bu tabudur, tabuları yıkmamız lazım. Eğer tabuları yıkmazsak, o zaman bunun bedelini ağır öderiz. Onun için Tayyip Erdoğan bir tabu değildir, Tayyip Erdoğan bir kuldur."