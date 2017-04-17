Erdoğan'dan 'idam' açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumun resmi olmayan sonuçları ardından açıklamalarda bulundu. Öte yandan balkon konuşması gündemde olmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü önünde toplanan kalabalığa seslendi. Erdoğan, vatandaşlara teşekkürlerini sunarken, idam için gerekirse bir halk oylaması daha yapılacağını söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“Anayasa değişikliğiyle ilgili sonuçlarını değerlendirilmesine yönelik basın toplantısını sizlerle ilk defa burada yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizleri televizyonları ve radyoları başında dinleyen değerli vatandaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

“Resmi olmayan sonuçlar 25 milyon evet oyuyla Anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Önümüze çıkan her türlü sorunu ve krizi aşabilecek kabiliyettedir. Bunun en son örneğini 15 Temmuz’da gördük.”

16 Nisan halk oylaması, milletin geleceğine sahip çıktığının en büyük kanıtıdır. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerinde değişim kararının verildiği gündür. Her zaman olduğu gibi mevcudu savunmak kolay, mevcut olmayanı savunmak zor olmuştur. Bilindiği gibi anayasa değişikliği 18 maddeden oluşmasına rağmen, içeriği itibariyle köklü bir değişiklik arz etmektedir.

“Büyükşehir Belediye başkanı olduğum günnden itibaren sorulan soru olmuştur. Bu soruyla her zaman karşı karşıya olduk. Yapılan kamuoyu araştırmaları 2015 başkanlığa desteğin 25-30’larda gösteriyordu. İşte böyle bir zor süreç sonrasında Türkiye 25 milyon oy ile evet demiştir. AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım’a MHP lideri Bahçeli’ye ve BBP lideri Mustafa Destici’ye teşekkür ediyorum. Verilen oylar değerlidir. Güneydoğu ve Doğu’daki oyların değerini bir kez daha vurgulamak isterim.”

Bu anayasa değişikliği farklıdır. Türkiye tarihinde ilk defa TBMM ve milletimizin iradesiyle böyle bir değişime onay verilmiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemini değiştiriyoruz. Bu değişim Anayasa değişikliği ile gerçekleşiyor.

16 Nisan Evet veya Hayır diyen herkesin 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti ile tüm Türkiye’nin zaferidir.

Halk oylaması bitmiş ve tartışmalar geride kalmıştır. Önümüzde yepyeni bir dönem var. Değişklikler 3 Kasım 2019’da yapılması öngörülen seçimlerle devreye girecektir. 3 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin milletin karşısına hazırlıklı şekilde çıkması gerekecektir.

Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için önümüzde uzun bir süre vardır. Şu döneme kadar 7 halk oylaması geçirildi. Bununla birlikte 8. yapıldı. Bu halk oylamasının çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine, herkesin hedefe odaklanmasını istiyoruz.

Başta YSK olmak üzere, bütün sandıklarda görev alan vatandaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sandığa giderek, demokrasiye geleceğine sahip çıkan herkese şükranlarımı sunuyorum.

ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPTI

Yeni Türkiye’nin kitabında patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye daha önemli adımları atacak. Kardeşlerim işte şurada 1 saat içerisinde toplandınız. Bu ne büyük bir muhabbettir, bu nasıl bir sevgidir. Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük mutluluk olabilir. Biz hep söyledik ya efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz.

Halk oylaması bitmiş ve tartışmalar geride kalmıştır. Önümüzde yepyeni bir dönem var. Değişklikler 3 Kasım 2019’da yapılması öngörülen seçimlerle devreye girecektir. 3 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin milletin karşısına hazırlıklı şekilde çıkması gerekecektir.

Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için önümüzde uzun bir süre vardır. Şu döneme kadar 7 halk oylaması geçirildi. Bununla birlikte 8. yapıldı. Bu halk oylamasının çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine, herkesin hedefe odaklanmasını istiyoruz.

Başta YSK olmak üzere, bütün sandıklarda görev alan vatandaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sandığa giderek, demokrasiye geleceğine sahip çıkan herkese şükranlarımı sunuyorum.

ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPTI

Yeni Türkiye’nin kitabında patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye daha önemli adımları atacak. Kardeşlerim işte şurada 1 saat içerisinde toplandınız. Bu ne büyük bir muhabbettir, bu nasıl bir sevgidir. Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük mutluluk olabilir. Biz hep söyledik ya efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz.