Erdoğan'dan Kıbrıs Açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"nde konuştu.

Kıbrıs'ta, hem Türklerin hem de Rumların birlikte adım atması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "yatırım yapılacaksa bu yatırım da beraber yapılacak.

Oradan çıkartılan ürünün miktarı nedir ne değildir, bu da beraber" şeklinde vurguladı.

Erdoğan konuşmasının devamında şöyle açıkladı:

Rum tarafı 'Efendim neticesinden biz Kuzey Kıbrıs'a ne gerekiyorsa bunu vereceğiz' diyor. Ne bilelim, her numarayı çekersiniz. Onun için oluşturulacak heyet, ekip neyse bu heyet, bu ekip oradaki bütün sondajları birlikte yapacaklar, oradan ne çıkıyorsa Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs, nüfusuna göre hakkını alacak.



Buradan en ufak bir taviz veremeyiz. Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları üzerinde, ülkemizin ve KKTC'nin haklarını koruma noktasında aynı kararlılığı göstereceğimizin bilinmesini istiyorum. Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Özellikle münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuk neye amirse herkes bunu görecek ve buna katlanacak.''