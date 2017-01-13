Erdoğan'dan Kıbrıs için 3 şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin olumlu sonuçlanması için 3 şart...

Erdoğan konuya ilişkin şöyle konuştu; (Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi) Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan, hala bunlar farklı beklentiler içerisindeler. Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi söz konusu olamaz. Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir.

Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, 4 dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; 1'e 2, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. 'Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin' dedik, bunu yetkililerine söyledik.



