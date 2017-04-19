Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 8. kez kaybettin, istifa et!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN International'a verdiği mülakatın tamamı yayınlandı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaparak "8. kez kaybetti. Batı ülkelerinde bir kez, iki kez seçim kaybeden genel başkanlığı bırakır, bak bu da siyasetin ahlakıdır. Ama bunlarda böyle bir ahlak yok" dedi.

Yönetimin diktatörlüğe gittiği yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Erdoğan, ‘diktatör' ifadesinin 14-15 sene önce de kullanıldığını ancak o zaman böyle bir sistem olmadığını hatırlattı. Diktatör olmak için illa cumhurbaşkanı ve tek başkanlık olması kaydının olmadığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sandıktan eğer diktatör çıkar diyorsanız, bu sandıktan çıkana çok büyük bir zulüm olur, haksızlık olur. Aynı zamanda sandıkta tercihini kullanan insanlara karşı da çok ciddi bir saygısızlık olur. Demokrasi nereden güç kazanıyor? Halktan. Buna biz milli irade diyoruz. Milli irade nasıl tecelli ederse, buna herkesin saygı duyması lazım. Hayır çıksaydı ne olacaktı, o zaman ne diyeceklerdi? Mesela ben böyle bir şeyi demezdim, ben saygı duyarım derdim, niye? Milletimin tercihi de onun için. Şimdi evet çıktığına göre, bakın hemen ana muhalefet süratle Yüksek Seçim Kuruluna itiraz gitti, 'ardından Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim' diyor, 'ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim' diyor.

Ya bunların hiçbirinin ilgi alanı değil bu. İlgi alanı olmadığı halde buralara gitmekten bahsediyor. Ve sen 7 kez kaybettin, şimdi 8. kez kaybetti. Batı ülkelerinde bir kez, iki kez seçim kaybeden genel başkanlığı bırakır, bak bu da siyasetin ahlakıdır. Ama bunlarda böyle bir ahlak yok. Onun için Türkiye'de biz halkımızın iradesine saygı duyarız ve 14-15 sene içerisinde nasıl bir diktatörlük yapılmış çıkarsınlar da bunu göstersinler. Herkes rahat rahat istediğini konuşuyor, istediğini söylüyor. Ama asıl diktatörlük peşinde olanlar bütün o terör örgütlerini destekleyenlerdir ve bunların arkasında da Batının o güçlü medya organları var."