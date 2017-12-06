Erdoğan’dan Kudüs için diplomatik girişim

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs’le ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla telefon görüşmeleri yapıyor.

Erdoğan, bu sabah Malezya Başbakanı Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

Görüşmelerde, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişiminin, Ortadoğu’da barış sürecini sekteye uğratacağına dikkati çeken Erdoğan, bölgede barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasının şart olduğunu vurguladı.

İsrail’in 1980’de aldığı Kudüs’ü ilhak kararının, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal bir şehir olan Kudüs’ün, İslam ülkeleri için son derece hassas bir mesele olduğuna işaret etti.

Görüşmelerde, Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye yönelik her teşebbüsün İslam dünyasından tepki göreceği, barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü liderlere, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık’ta İstanbul’da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini de belirtti.