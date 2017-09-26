Erdoğan'dan Kuzey Irak yorumu

IKBY'nin referandumu ile ilgili sert konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Silopi'de boşuna silahlı kuvvetler gerekli adımları atmadı. Taviz yok. Hava kuvvetlerimiz aynı durumda. Giriş çıkış kapatılacak. İzin vermeyiz bir gece ansızın gelebiliriz' dedi.





IKBY'nin referandumu ile ilgili sert konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Silopi'de boşuna silahlı kuvvetler orada gerekli adımları atmadı. Taviz yok. Hava kuvvetlerimiz aynı durumda. Sınırlardan şu anda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var, bu hafta içinde diğer tedbirleri de açıklayacağız. O adımlar da atılacak. Giriş çıkış kapatılacak. İzin vermeyiz bir gece ansızın gelebiliriz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ombudsmanlık toplantısında konuştu. Ayrılık için referandum yapan Kuzey Irak yerel yönetimine rest çeken Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek Türkiye'nin net tavırını açıkladı.



Erdoğan şunları söyledi:



Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin referandum kararı ülkenin içinden geçtiği durum göz önüne alındığında buram buram fırsatçılık kokan bir girişimdir. Ayrılık yönünde adımlar atılması asla kabul edilemez. Kürt kardeşlerimizin de haklarına, güvenliklerine sonuna kadar saygımız var. Bu yöndeki çabaların da daima Kuzey Irak yönetiminin yanında olduk. Kimse onların yanında olmadığı dönemde kendilerine gerekli desteği vererek onları ayakta tuttuk. Bizim Irak'ta Arap, Türkmen kardeşlerimiz de var. Onların da haklarına saygımız var. Sadece bir şahsın ya da aşiretinin hayat alanı değildir. Orada uzun yıllar sürecek yeni çatışmaların adımının atıldığının habercisidir. Kimse bizden yeni bir kriz alanı oluşmasına izin vermemizi bekleyemez. Referandumu sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz, gayri meşrudur diyoruz.



Dün akşam İran Cumhurbaşkanı ile uzunca görüştük. Bir gün önce gönderdiği heyetle uzunca görüşmeler yaptık. Bugün referandum yapıyorlar. Bir defa Irak'ın fedaral yapısı bunların referandumunu kabul etmiyor. Anayasa mahkemesi gerekli kararı verdi. Makaram sarı bağlar, kız oynar gelin ağlar, yaptığı iş bu. Siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, güvenlik noktasında bütün adımları atıyoruz, atacağız.



GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILACAK...



Silopi'de boşuna silahlı kuvvetler orada gerekli adımları atmadı. Taviz yok. Şu anda İran aynı durumda. Hava kuvvetlerimiz aynı durumda. Sınırlardan şu anda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var, bu hafta içinde diğer tedbirleri de açıklayacağız. O adımlar da atılacak. Giriş çıkış kapatılacak. Bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak. Vana bizde. Kapattığımız anda o iş de bitti.



'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'



Şu anda Kuzey Irak'ı ondan (İsrail) başka tanıyan yok. Biz ise şu anda Kuzey Irak ile çok farklı bir konumdayız. Netanyahu ile farklı bir konumda. Söyleyin bundan vazgeçsin. Biz adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Kuzey Irak yerel yönetiminin bu adımdan geri adım atması şart, olmazsa olmaz. Suriye'de de birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Onlar için kuru bir rüya. Dedim ya, bir gece ansızın gelebiliriz.



Habur’da kritik tatbikat



Habur Sınır Kapısı yakınlarında devam eden tatbikat sekizinci gününe girdi. Tatbikat kapsamında öğle saatlerinde mevkilerinden çıkan tanklar manevralar yaparak tozu dumana kattılar.





Türkmenlere dokunurlarsa askeri müdahale olur



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yasa dışı referandumuna ilişkin 'Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa Türkiye tarafından askeri operasyon hemen olur.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.



IKBY referandumunun Irak anayasasına aykırı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Irak anayasasında IKBY'nin haklarının çerçevesinin çizildiğini söyledi.



Irak Anayasa Mahkemesinin Türkmenlerin başvurusu üzerine referandumu geçersiz saydığı kararının da bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM),

ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye gibi tüm uluslararası camianın gerekli uyarıları yaptığını dile getirdi.



Çavuşoğlu, kendisinin de Irak'ta Erbil'i ziyaret ettiğinde Türkiye'nin IKBY'nin anayasal çerçevedeki haklarını desteklediğini ancak referanduma karşı olduğunu gerekçeleriyle aktardığını belirtti.



IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin de 'Türkiye ne derse onu yapacaklarını' söylemesine rağmen böyle davranmadığını aktaran Çavuşoğlu, 'Biz de bu referandumu yok sayıyoruz. Bu sabah zaten Dışişleri Bakanlığı olarak da referandum oylaması başlayınca açıklamasını yaptık. Bundan sonra bizim muhatabımız esas itibarıyla Bağdat'tır.' diye konuştu.