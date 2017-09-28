Erdoğan'dan Kuzey Irak'taki referandumla ilgili açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Otur oturduğun yerde, para, pul, petrolün var. Rahat dur'' dedi.

Yürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Mezun olan öğrencilerimiz arasında ülkemizin 81 vilayetinden kardeşlerim olduğunu görüyorum. Milletin içinden gelen insanların milletin beklentilerine uygun hizmetleri çok daha iyi bir şekilde verebilirler. Şu veya bu grubun şahsın ekibin değil milletin ve devletin polisleri olarak görev yapmanızı özellikle bekliyorum. Görevinizi yaparken arkanızda milletin ve devletin bunların temsili olan cumhurbaşkanınızın olduğunu asla unutmayın. Geçmişte pek çok kurumumuz gibi Polis Akademimiz de bir grup tarafından sinsice kontrol altına alınarak kendi amaçlarına hizmet eder hale getirilmiştir. Sınavlarından terfilerine kadar her konuda elde ettikleri gücü devleti ele geçirmek için kullanan FETÖ sonunda işi millete saldırmaya kadar vardı. Polis Akademisi'ni de yeniden yapılandırdık.

Bugün mezun olanlarla birlikte 17-25 Aralık sonrası göreve başlayan komiser yardımcısı sayısı 7 bin 347'yi buldu. Eskiden yılda 500 mezun verebilen akademimiz üstün bir gayretle sadece bu yıl bin 859 mezun vermiştir. Mevcut eksiği tamamlayana kadar bu sistemle, yani sivilden öğrenci alarak komiser yardımcısı yetiştirme programını sürdüreceğiz.

Gençler şunu unutmayın Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz. Biz FETÖ'nün ve PKK gibi terör örgütlerinin ülkemize verdiği zararları yeniden yaşamak istemiyoruz. Biz tüm terör örgütlerinin üstesinden geliyoruz geleceğiz. Bu konuda kararlılığımız var. Bu işi halledeceğiz. Aksi takdirde tarih bize bunun hesabını sorar. En az bu mücadele kadar önemli olan bundan sonra ne yapacağımızdır.

Medya, üniversite, iş dünyası gibi toplum üzerinde yüksek etkisi olan yerlerde, yerli ve milli anlayışı çok güçlü bir şekilde yerleştirmeliyiz. Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın buralarda hakim olmasına izin vermemeliyiz. Bu bizim 'olmazsa olmazımız' olmalıdır.

Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var bize verin biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma.' Ne demek? Adam ilkokul mezunu, herhangi bir şeyi yok, takılmışlar peşine gidiyorlar. Şu anda da birçoğu kaçmış, Pensilvanya'da onun kaşanesinde, onunla beraber yaşıyorlar. 400 dönüm arazi Amerika onlara tahsis etmiş, orada beraber 'dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz' diyorlar. Ama Amerika'nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

Açıkça ikaz ediyorum devletin içinde hiçbir kişinin paralel bir yapılanmaya gitmesine izin veremeyiz. Gittiğiniz yerlerde bunları aramanız bulmanız çıkartmanız gerekiyor.

Eğer bu millet bu ülke artık kendisi insansız silahlı silahsız hava araçlarını üretir hale geldiyse bize o zulmetmek isteyenler bizi şimdi ev sahibi güç sahibi yaptılar.

''ÜLKEMİZ ÜZERİNDE YAPILAN HESAPLARI BOZA BOZA BUGÜNLERE GELDİK''

Ülkemiz üzerinde yapılan hesapları boza boza bugünlere geldik. Şu anda Güneydoğu Doğu buralarda polisimizle jandarmamız askerimizle verilen mücadeleyle bire on netice alır noktaya geldik. Bu uluslarası terörle mücadelede konulan çıtanın üstüdür. Yeter olan sıfırlamaktır. Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiseleri, bu ülkeler üzerinde yapılan hesapları Türkiye'den bağımsız olarak görmüyoruz. Eğer Türkiye konusundaki niyetler gerçekleşmiş olsaydı, zaten şu anda Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm bölgemizde başka şeyler konuşuluyor olurdu. Bizim bozduğumuz oyunlar sebebiyle sürekli yeni senaryolar üretiliyor ve tedavüle sokuluyor.

BARZANİ'YE: OTUR OTURDUĞUN YERDE

Kuzey Irak'ta ortaya çıkan son durum üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele değildir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Kim senin bağımsızlığını kabul ediyor? Kosova şu ana kadar daha 114 ülke bağımsızlığını kabul ediyor? Yüzde 92 falan da kabul görmüş. Yüzde 72 katılım varmış. Biz bunları çok gördük. Otur oturduğun yerde. Para pul her şey var. Petrolün var. Rahat dur. Bağımsız devlet olacakmış. 350 kilometre sınırın var bizimle bunu konuştun mu? İran'la konuştun mu? Yok.

NAİM SÜLEYMANOĞLU AÇIKLAMASI

Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm dünyaya hatırlatmak istiyorum. Siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımdan çıkmış vaziyette. Ancak bir karaciğer nakli ile umudun olduğu söyleniyor. Kendisine geçmiş olsun temennimi dualarımızla güçlendirmek istiyorum. Bu vesileyle Turgut Özal'a da Allah'tan rahmet diliyorum onu ülkemize kazandıran da oydu.''