Erdoğan'dan NATO ve IMF'ye sert tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan çatışmalarla ilgili olarak NATO'ya tepki gösterdi. "Yeri geldi Afganistan'da olduk Somali'de olduk şu anda Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın?" diyen Erdoğan, IMF'ye de "Türkiye'yi yönetecek birisi varsa o da benim; sen sadece paranı al" diye seslendi.

Bolu'da partisinin 6. olağan il kongresinde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye ve Irak sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenler yüzlerindeki maskeleri indirip niyetlerini ifşa ettiler. Kimsenin ummadığı operasyonları başlattık. Müttefikimiz dediğimiz güçlere bakışı sahadaki eylemlere göre yeniden belirledik. NATO'nun üyesiyiz. Yeri geldi Afganistan'da olduk Somali'de olduk şu anda Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim? Şu ana kadar hala olumlu bir ses söz yok.

"Biz iktidara geldiğimizde de attığımız her adımda bize olmaz dediler, yapamazsınız dediler, başaramazsınız dediler. Daha ileri gidip ‘haddinizi aşmayın ha’ dediler. IMF’nin bize dediği laf 'olmaz'. Ne olmaz? Sen paranı alıyor musun, alıyorsun. Bizden sonra borç istedi. Arkadaşlar "Verelim mi?" dedi, "Verin" dedim. Bugün borç alan yarın emir alır.

"(IMF'ye) Türkiye'yi yönetecek birisi varsa o da benim. Sen sadece paranı al.