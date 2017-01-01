Erdoğan'dan Reina saldırısına ilişkin açıklama

Erdoğan dün gece gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Terörü kaynağında yok edeceğiz." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece Ortaköy'de Reina isimli eğlence mekanında gerçekleşen ve 39 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan açıklamasında "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Terörü kaynağında yok edeceğiz. Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. " dedi.

Ayrıca İstanbul'da Güvenlik toplantısı yapılacağı bilgisi verildi.



