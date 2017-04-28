Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kurucusu olduğu AK Parti'ye 2 Mayıs tarihinde üye olacağı açıklandı. Başbakan Yıldırım, cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı. Başbakan, "2 Mayıs'ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıya Cumhurbaşkanımız ve liderimizin üyelik girişini yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeniden üye olacağı tarih belli oldu.

Hafta sonu Hindistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya döndükten sonra 2 Mayıs tarihinde yeniden AK Parti'ye üye olacağı açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Halk oylamasıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye üye olması engeli kalmadı. 2 Mayıs'ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıya Cumhurbaşkanımız ve liderimizin üyelik girişini yapacağız. 21 Mayıs'ta da olağanüstü kongremizi toplayacağız."