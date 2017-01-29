Erdoğan'ın ‘başkanlık’ propagandasına hazır: 40 ilde miting yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ için referandum sürecinde 40 ilde miting yapacağı belirtildi.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre anayasa değişikliğinin onaylanmasının ardından Erdoğan, büyükşehirler başta olmak üzere şubat ayının ortalarından itibaren 40 ilde miting yapacak.

Erdoğan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun, Erzurum, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Yozgat, Van gibi illerde toplu açılışlar ve miting düzenleyeceği kaydedilirken, aynı zamanda televizyona da çıkacağı belirtildi.

Buna göre Erdoğan, etkinliklerde yeni sistemin daha avantajlı olduğunu savunurken, ‘çift başlılığın’ sorun olduğunu anlatacak. Bu tez, Erdoğan ve hükümet yetkilileri tarafından aylardır yeni sistemin savunmak için kullanılıyor.

Erdoğan’ın ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemiyle ilgili “Rejim değişmiyor, sistem değişiyor” vurgusu yapacağı belirtilirken, propaganda süreciyle ilgili planlamanın devam ettiği, detayların kısa sürede netleşeceği kaydedildi.

Erdoğan, miting yapmasının yasal olmadığına yönelik eleştirilere ilişkin “Şu anda bizim meydanlarda olmamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlik olacaktır. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaparız, şu an meydanlardayım. Bunun değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararımızı veririz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanlığı üzerinde geleceğin hazırlandığı süreç bizi de ilgilendirecektir” demişti.