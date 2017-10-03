Ergüçlü, Avukat Seher’i canlandıracak

Kıbrıslı oyuncu Hazar Ergüçlü, ‘Hayat Sırları’ dizisiyle yeniden ekranlarda.

Most Production’ın yeni yeni dizisi ‘Hayat Sırları’nın oyuncu kadrosu belli oldu. Kıbrıslı oyuncu Hazar Ergüçlü’nün de rol alacağı dizide, Avukat Seher rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Kore dizisi My Father Is Strange uyarlaması olacak olan ‘Hayat Sırları’nın başrollerinde Kıbrıslı oyuncu Hazar Ergüçlü, Ekin Koç, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker ve Devrim Yakut yer alacak.

Senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Muratcan Oğuz’un yapacağı diziye son olarak yeni bir isim daha katıldı.

Daha önce ‘Dila Hanım’, ‘Aşk ev Gurur’ gibi dizilerde rol alan Ayfer Dönmez de ‘Hayat Sırları’ dizisinde rol alacak.

Bölüm başı 100 bin TL alacak

Kıbırıslı oyuncu Hazar Ergüçlü’nün rol alacağı ‘Hayat Sırları’ adlı diziden bölüm başı 100 bin tl alacağı iddia edildi.

Başarılı bir avukat olan Seher (Hazar Ergüçlü) ile idealist bir yönetmen olan Burak’ın (Ekin Koç) sancılı aşk hikayesi ve Seher’in ailesinin sürprizli hayatına odaklanan ‘Hayat Sırları’ bu ay Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

Orhan İsmailoğlu/Kıbrıs Gazetesi