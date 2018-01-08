Erhan Arıklı: Haziran'da erken seçim

Seçime katılan 8 partiden biri olan Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) seçim sonuçları, genel merkezde izleniyor.

Genel Başkan Erhan Arıklı ve Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, bazı MYK üyeleri ve Arıklı’nın ailesi ve partililer genel merkezde seçim sonuçlarını televizyondan takip ediyor.

Başkan Arıklı yaptığı ilk açıklamada üç partinin kuracağı bir hükümetin sağlıklı olmayacağını ve Haziran ayında erken seçimin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Seçmene de tepki gösteren Arıklı, "Sadece siyasette değil seçmende de sıkıntı olduğunu görüyorum. Karma oyların tam sonuçlarının netleşmesiyle meclise 1 veya 2 milletvekili gönderebileceğimizi düşünüyorum. Birçok sandıkta da sorun yaşadık, itirazda bulunacağız" diye konuştu.