Erhan Arıklı, yeniden genel başkan seçildi

Yeniden Doğuş Partisi 2. Olağanüstü Kurultayını yaptı. Yakındoğu Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Kurultaya yoğun bir ilgi gösterildi.

Divan Başkalığına Enver Öztürk’ün Divan Üyeliklerine Nurcan Çiftçi, Azer Özkan, Gülden Akdağ ve Derin Okçelen’in getirildiği Kurultayda , Erhan Arıklı tek aday olarak yeniden Genel Başkanlığa seçilirken Partinin Parti Meclisi, Disiplin ve Denetleme organları da seçildi.





Kurultayda Partinin Tüzüğü de büyük ölçüde değiştirilerek Parti Meclisi Üye sayısı 75 ten 100’ e çıkarıldı. Tüzük Değişikliğinde MYK üye sayısı ve Genel Başkan Yardımcılarının sayısı da değişti.

Kurultayda bir konuşma yapan Genel Başkan Erhan Arıklı, Çanakkale zaferinin yıldönümünde bu kurultayı gerçekleştirmenin ayrı bir önemi olduğunu belirterek; “Kahraman ordumuz önceki gün Çanakkale de, dün Kıbrıs’ta nasıl zafer yazdı ise bugün Afrin’de de aynı zaferi yazıyor. Şanlı ordumuza selam olsun. Bizler ordu milletiz. Bir ölür bin diriliriz” dedi.

Mecliste 2 Milletvekili ile zor bir görev üstlendiklerini söyleyen Arıklı, Genel Sekreter Bertan Zaroğlu’nun MHP Kurultayına Partiyi temsilen Ankara’ya gittiğini söyleyerek onun selamlarını da iletti.

Meclisteki “Ayar” polemiğine de değinen Arıklı, “Bana kalın ayar vermeye kalkışan Başbakan, gerçek ayarın nasıl verildiğini Ankara’da gördü. Biz orada kendisine neler söylendiğini biliyoruz da, onun açıklaması daha şık olur diye onu bekliyoruz” dedi.

Afrika gazetesi eylemcilerine verilen ceza ile ilgili de konuşan Arıklı, bu kararın halktaki adalet duygusunu derinden sarstığını, gerek Adalet dağıttığını iddia edenlerin ve gerekse yetkili makamların, benzer eylemlerde çok daha şiddetler yaşanırken ve hatta kan dökülürken, onlara basit ceza verildiğini, bu olayda niye aylarca hapis verildiği sorunsunun cevabı ortada kaldı diyerek; “Fark ne diye soruyoruz, utandıklarından cevap bile veremiyorlar” dedi.

Arıklı Hükümete ilk 100 günde milli ve hassas konuların dışında her türlü desteği vereceklerini belirterek mesela kafalarındaki Vatandaşlık yasasına elbette onay vermemiz mümkün değil. Bu yasa ile ülkede yaşanan ayrımcılığının daha da derinleşeceğini Maronitlere verilen Mavi Kimlik gibi, yeni vatandaşlara da Beyaz Kimlik verileceğini” söyledi.

Arıklı’nın konuşmasından sonra seçimlere geçildi. Tek aday olan Erhan Arıklı’nın Başkanlığı ayakta alkışlarla oylanırken, 100 kişilik Parti Meclisi, Disiplin ve Denetleme organlarının seçimi de yapıldı.

Kurultayda daha sonra tüzük değişiklikleri gerçekleştirildi.