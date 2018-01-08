Erhürman: Bugünden itibaren sokaktayız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Erhürman "Safları daha da sıklaştıracağız, daha fazla çalışacağız ve asla yılmayacağız. Mücadeleye devam"dedi

İşte Erhürman'ın paylaşımı:

Bugün mücadelenin yeni evresinin ilk günü. Bugünden itibaren sokaktayız. Yurttaşlarımızla birlikte olmaya, onları dinlemeye, sorunlarına çare aramaya, çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz. Safları daha da sıklaştıracağız, daha fazla çalışacağız ve asla yılmayacağız. Mücadeleye devam...