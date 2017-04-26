Erhürman: Yiğit Bulut'un böyle konuşmaya ne haddi ne de hakkı var

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Yiğit Bulut'un vilayet açıklamasına Kanal T'de katıldığı programda sert tepki gösterdi. ve ' Yiğit Bulut'un böyle konuşmaya ne haddi ne de hakkı var' dedi. Erhürman'ın Yiğit Bulut'un açıklaması ile ilgili ortaya koyduğu tepki şöyle:

"Yiğit Bulut'un böyle konuşmaya hakkı ve haddi yoktur, Türkiyeli yetkililerle görüştüğümüzde bu konuyu gündeme getireceğiz. Bu açıklamaları çekmek zorunda değiliz. Ciddiyetle uyarılması gerekiyor. Cumhurbaşkanının başdanışmanı 'yurttaş olarak' konuşamaz. Bir ünvanı olan kişi vatandaş olarak ikide birde bu şekilde görüş ortaya koyma hakkına sahip değildir. Kıbrıs Türkü'nün bir haysiyeti vardır. Haysiyetimizi korumak zorundayız. Bizim nezaketimizi zorlamasınlar. Sınırlar zorlanıyor.