Erhürman: Hakkı olmayanlara vatandaşlık veriyorlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “UBP-DP azınlık hükümetinin, hatta 1974 yılından beri Kıbrıs’ın kuzeyinde hakim kılınan çarpık sistemin miadını doldurduğunu” ileri sürdü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, İskele’de yapılan Genişletilmiş İlçe Meclisi toplantında, kurultayın ardından geçen beş ayın değerlendirmesini yapan Genel Başkan Erhürman, üyelere bu süre içerisinde yaşananları ve bundan sonra yapmayı planladıklarını anlattı.

Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ve hükümetin icraatları hakkında üyelerin sorularını da yanıtlayan Erhürman, partinin yeni dönem yol haritası hakkında bilgilendirmede bulundu.

13 AYDA İKİ SEÇİM VAR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2018 yılının haziran ayında yerel seçimlerin olacağını, normal tarihi Temmuz 2018 olan genel seçimlerin de nisan ayına veya 2017’nin sonbaharına çekilebileceğini belirtti ve “13 ayda iki seçim var” dedi.

Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın Meclis’e sunduğu erken seçim önerisinin daha da erkene çekilebileceğini kaydeden Erhürman, hazırlıklarını 2017’nin sonbaharında seçim olacak şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

Hükümetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, hükümetin bir yılda hemen her şeye zam yaptığını dile getirdi ve orman arazilerinin peşkeş çekildiğini, Girne Emirnamesiyle de bütün Girne’nin peşkeş çekilmeye çalışıldığını savundu.

Hükümetin bir yıllık görev döneminde hukuka aykırı işlemlere karşı defalarca dava açıp kazandıklarını anlatan Erhürman, “Çoğu durumda mahkemeler yapılanların hukuka aykırı olduğunu tespit etti, bazı durumlarda da davaları kaybedeceğini anlayan hükümet kendi işlemlerini kendisi iptal etti” dedi.

HAKKI OLMAYANLARA VATANDAŞLIK VERİYORLAR

Hükümetin bir yılda 7 bin 200 kişiye vatandaşlık verdiğini belirten Erhürman, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın “Gerekirse 27 bin kişiye daha vatandaşlık vereceğiz” sözlerini anımsattı.

CTP olarak hükümete, 10 yılı dolduran herkese eşitlik ilkesine uygun olarak vatandaşlık vermesi çağrısında bulunduklarını kaydeden Erhürman, “Buna rağmen 5 yılı geçenlere vatandaşlık veren ve 13-14 yılı dolan insanlara vatandaşlık vermeyen, Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede çok az süre kalanlara vatandaşlık dağıtılırken bu topraklarda doğup büyüyen çocuklara vatandaşlık vermeyen bir hükümetle karşı karşıyayız” diye konuştu.

YENİ MÜŞAVİRLER, MÜNHALSİZ VE SINAVSIZ İSTİHDAMLAR

Yaptıkları çağrılara rağmen hükümetin ısrarla müşavir ordusu yaratmaya devam ettiğini kaydeden Erhürman, münhalsiz ve sınavsız istihdamların da artık halk tarafından bilindiğini ifade etti.

Başbakan’ın, muhalefetin erken seçim önergesine onay vereceğini açıkladığını anımsatan Erhürman, bunun için yasa önerisini verdiklerini ancak Başbakan’ın sözünde durmayarak önergeyi imzalamaktan kaçındığını ve seçimi ötelediğini söyledi. Erhürman, “Başbakan’ın kendisinin bile güvenmediği bir hükümetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR SİSTEM GEREKİYOR

Geride kalan sürede sadece UBP-DP azınlık hükümetinin değil, 1974 yılından beri Kıbrıs’ın kuzeyinde hakim olan sistemin de miadını doldurduğunu söyleyen Erhürman, “Adaletsiz ve üretime dayanmayan, Rumlardan kalan taşınmaz malları ve TC’den gelen paraları adil olmayan bir biçimde dağıtmak üzerine kurulmuş sistem bitti” dedi. Artık Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni bir sistem oluşturmaları gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Bu sistem daha çok üretmek, ürettiklerimizden daha çok kazanmak ve kazandıklarımızı daha adil paylaşmak üzerine kurulacak” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ BARIŞÇIL BİR ORTAMDA YETİŞMELİ

Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözüme ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erhürman, yine de bu sorunun kısa vadede çözüme kavuşmaması halinde iki toplum arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, çocukların barışçıl bir ortamda yetişmesi ve toplumlar arasındaki ekonomik ilişkilerle güven yaratıcı önlemlerin gelişmesi üzerine kurulmuş bir sistem inşa edilmesi gerektiğini anlattı.

İSKELE TURİZMDEN PAY ALAMIYOR

İskele ilçesinin turizmden pay alamadığını da belirten Erhürman, üniversitelerin İskele’ye gitmediğini, sanayi bölgesinde de bir merkez oluşturulamadığını dile getirdi. İskele için yapılacak özel bir kalkınma planının bölge ekonomisini ayağa kaldırabileceğini ifade eden

Erhürman, “Bu bölge istihdam açısından Güzelyurt’tan sonra en kötü durumdaki bölge. Oysa gerek üretim, gerekse turizm potansiyeli çok yüksek. Bolluk içinde yokluk yaşayan bir bölge yaratıldı İskele’de. Üretimimizi, turizmden elde edeceğimiz gelirleri ve bu gelirleri nasıl daha adil paylaştırabileceğimizi projelendireceğiz” diye konuştu.