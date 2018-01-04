Erhürman: Hayatı boyunca siyaset yapsa...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da kendisine "siyaseti öğrenemediler" diyen Başbakan Hüseyin Özgürgün'e yanıt verdi.

Erhürman, 'Belli ki benim öğrendiğim siyaseti de hayatı boyunca siyaset yapsa dahi kendisinin öğrenmesi mümkün değil!' dedi

Tufan Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Havadis gazetesine verdiği röportajda benim henüz siyaseti öğrenemediğimi söylemiş Özgürgün. Onun öğrendiği siyaseti hiçbir zaman öğrenmeyeceğim zaten. Belli ki benim öğrendiğim siyaseti de hayatı boyunca siyaset yapsa dahi kendisinin öğrenmesi mümkün değil!!! Bu ülkenin, bu halkın başına ne geldiyse onun öğrendiği ve temsil ettiği siyaset anlayışının sergilediği zihniyetten geldi...