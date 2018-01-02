Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, seçim bildirgelerinde yer alan projeler ile ilgili bilgi vererek, inşaat sektörü ile ilgili projelerinde KTİMB’nin çalışmalarından yararlandıklarını vurguladı. Bir an önce planlı bir atılım yapılması gerektiğini belirten Erhürman, hükümetteki ilk iki yıllarında imar planlarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Programlarını hazırlarken ekonomiyi temel aldıklarını anlatan Erhürman, “Herşeyi ekonomi üzerinden ele aldık. Çözüme kadar varoluşumuzu sürdürmek, olası bir çözümden sonra ise kalıcı barışı sürdürülebilir kılmak için güçlü bir ekonomiye ihtiyacımız vardır” dedi.

HÜDAOĞLU: “KTİMB İLE EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Görüşmede söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili adayı Ahmet Hüdaoğlu, KTİMB’nin imar planları yapılmasını en çok talep eden örgüt olduğunu söyledi ve CTP hükümete geldikten sonra KTİMB ile eşgüdüm içerisinde, toplumsal bir bakış açısıyla beraber çalışacaklarına olan inancını dile getirdi.

GÜRCAFER: “TOPLUMSAL KURTULUŞA İNANCIN GELİŞMESİ YOLSUZLUKLARI GERİLETİR”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise, yeni oluşacak hükümetin toplumsal kurtuluşa inancın gelişmesini sağlayacak sosyal ve ekonomik yapılanmayı oluşturması gerektiğinin altını çizerek, “Bu beraberinde yolsuzlukların da gerilemesini getirecektir” dedi.

Her dönemde yolsuzlukların üzerine gidileceğinin söylendiğini ancak başarılamadığını belirten Gürcafer sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler ciddiyetle yolsuzlukların üzerine gidilmesini istiyoruz. Diğer bir önemli konu ise Devlet kurumlarına yapılacak atamalardır. İktidarların Devlet kurumlarının başına getireceği insanlar, alanında uzman insanlar olmalı. Hedef ekonomik kalkınma ise, uzman insanlar doğru yerlede görevlendirilmelidir.”