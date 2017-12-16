Erhürman: Mağusa’ya 400 Yatlık Marina İnşa Edilecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları geçtiğimiz hafta Girne’de gerçekleşen toplantının ardından dün akşam da Mağusa’daki esnaflarla buluştu. CTP’den milletvekili adayı olan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber’in de katılımcılara seslendiği toplantıda, CTP’nin ekonomik ve sosyal kalkınma programı hakkında bilgiler verildi. CTP’nin güçlü şekilde iktidara gelmesi için toplumun tüm kesimlerinin birleşmesi gerektiğini belirten Erhürman, konuşmasında parti programlarına göre oy verilmesini istedi. “Biz tikçik, mikçik istemiyoruz, üretmek, üreterek var olmak için başağın altına mühür istiyoruz” diyen Erhürman, bu halkın çocuklarına karşı sorumlulukları olduğunu, varlık içinde yokluk çekmelerine izin vermeyeceklerini, her şeyi planlayıp ülkeyi kalkındıracaklarını kaydetti. Erhürman, “Bu topraklara tırnaklarımızı geçirerek tutunacağız, biz hazırız, halkımızın karşısına programımızla çıktık. Bu memleket için elini taşın altına koyan bir kadroyla karşınızdayız. Çalışıp, yapacağız” dedi.

ERHÜRMAN: MAĞUSA’YA 400 YATLIK MARİNA İNŞA EDİLECEK

“Turizmde cazibemiz kimliğimizdir” diyen Erhürman, Mağusalı’nın turizm ve yükseköğretimden kazanacağını, yerli üretim ve tüketim için çalışacaklarını vurguladı. Bölge esnafı için ne yapılması gerektiğini esnaflarla birlikte planladıklarını kaydeden Erhürman, bu ülkedeki yukarıdan aşağıya menfaat dağıtan, karşılığında aşağıdan yukarıya oy devşiren sistemi değiştirmek, onun yerine üreten ve adil dağıtan bir sistemi koymak için yola koyulduklarını söyledi. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birlikte çalışıp başaracağız. Mağusa’yı turizm ve yükseköğretim kenti yapacağız. Mağusa hala daha denizle barışmış değil. Ne demek Mağusa limanı yasaklı! Biz buradayız, çalışır yaparız! Mağusa limanı yasaklı filan değil, KKTC’nin tanınmamasıyla hiçbir ilgisi yok bu meselenin. Hak ettiği turist ve hareketlilik potansiyelini biz kazandıracağız. Bir an önce imar planını ortaya çıkaracağız ve iki yıl içerisinde her ilçede bu planları tamamlayıp uygulayacağız. Mağusa kentine turistik bir değer katacak Mağusa Liman Projesi derhal hayata geçirilecek. İç liman ve dış liman birbirinden tamamen ayrılacak. İç liman Mağusa kentine sosyal, tarihi ve turistik bir değer olarak kazandırılacak ve doğu tarafına açılacak bölümüne 400 yatlık bir marina inşa edilecek. Surlariçi’ni yeniden canlandıracağız, Avrupa ülkelerinde gördüğümüz ‘eski kent/old town’u yaratacağız, turist çekmek için de butik oteller teşvik edilecek”.