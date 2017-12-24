Erhürman Mesarya’da: Üreteni, girişimciyi, istihdam yaratanı, kooperatifleşeni destekleyeceğiz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “ ‘CTP’nin programı da kadrosu da güzel ama şu akrabam şu partiden adaydır ona da bir tik vereyim’ diyeceğimiz bir seçim değil bu. Bunun zamanı değil. Şimdi hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yolsuzluğa göz yummayacağımızı, artık bu ülkede haysiyete, adalete, üretime ve hizmete dayalı bir sistem kuracağımızı halk olarak hep birlikte haykırma zamanıdır. Meclise tek tek kimlerin gireceğinden ziyade, hangi zihniyetin, hangi programın, hangi kadronun ülkeyi yöneteceğini belirleyeceğimiz bir seçime gidiyoruz. O yüzden başkaları size ‘bana bir tik’ derken, CTP olarak biz size, ‘bize, bu ülkenin, bu halkın geleceğine mühür vurun diyoruz” dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları, dün bazı Mesarya köylerini ve bölgedeki fabrikaları ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü. Serdarlı’da köy kahvesinde kalabalık bir kitleye hitap eden Erhürman ve milletvekili adayları ardından Yavuzlar Un Fabrikası, Sütlüce Yağ Fabrikası, Bardak Yağ Fabrikası ile Geçitkale, Alaniçi, Akova köylerini ve Akova Kadınlar Derneği’ni ziyaret etti. Genel Başkan Erhürman, konuşmalarında kadınların işgücü piyasasının dışında kalmasına değindi. Yapılan araştırmalar sonucu ülkede kadınların sadece yüzde 35’inin işgücü piyasası içinde olduğunu, geri kalan yüzde 65’lik kesimin dışarıda kaldığını ve bu oranın yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu rakamın AB ülkelerinde yüzde 62 civarlarında olduğunu belirten Erhürman, kadınların ürettiklerini pazarlamada ve tanıtmada ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı. CTP olarak hazırladıkları ekonomik ve sosyal kalkınma programında kadınların üretmesini, iş gücü piyasasına katılımını, girişimciliğini ve kooperatifleşmesini destekleyen bölümler olduğunu ifade eden Erhürman, iktidara geldikleri zaman tüm kadın örgütleriyle olacağı gibi Akova Kadınlar Derneği ile de işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi. Yüzde 35’lik oranın kabul edilemeyecek bir oran olduğunu kaydeden Erhürman, daha çok yerli üretim yapan kadın girişimci olması gerektiğini ve üreterek bu adada var olmaya devam edeceklerini belirtti.

KRİTİK BİR SEÇİME GİDİYORUZ

Erhürman şu şekilde konuştu: Kıbrıs Türk halkı 7 Ocak’ta bunlara yine oy verirse ‘yalana, talana, yolsuzluğa ve hukuksuzluğa aynen devam edin’ anlamı çıkacak. O yüzden çok kritik bir seçime gidiyoruz. Aranızdan hiç kimse yaşananları, yapılanları duymadım, görmedim, bilmiyorum diyemez. Her şeyi halkın gözünün içine baka baka yaptılar. Şimdi de Özgürgün çıkıyor ve hiç çekinmeden, ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir” diyor. Yani 20 ayda yaptıkları hukuksuzlukları, yolsuzlukları, adaletsizlikleri beş yıla yaymayı vaat ediyorlar. Bu seçim o yüzden kritik. Beş yıl daha aynı sistem devam etsin mi diyeceğiz, yoksa, artık yeter, biz çocuklarımıza, torunlarımıza bugünkünden çok daha güzel bir gelecek bırakacağız mı diyeceğiz? Kararı biz vereceğiz”.

HAZIRLADIĞIMIZ PROGRAMI HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ

CTP’nin ekonomik ve sosyal kalkınma programı hazırladığını kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, bu planı bu ülkede hayata geçirmek istediklerini söyledi. CTP’nin milletvekili adaylarının çalışkan, dürüst, başarılı insanlardan oluştuğunun altını çizen Erhürman, “‘CTP’nin programı da kadrosu da güzel ama şu akrabam şu partiden adaydır ona da bir tik vereyim’ diyeceğimiz bir seçim değil bu. Bunun zamanı değil. Şimdi hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yolsuzluğa göz yummayacağımızı, artık bu ülkede haysiyete, adalete, üretime ve hizmete dayalı bir sistem kuracağımızı halk olarak hep birlikte haykırma zamanıdır. Meclise tek tek kimlerin gireceğinden ziyade, hangi zihniyetin, hangi programın, hangi kadronun ülkeyi yöneteceğini belirleyeceğimiz bir seçime gidiyoruz. O yüzden başkaları size ‘bana bir tik’ derken, CTP olarak biz size, ‘bize, bu ülkenin, bu halkın geleceğine mühür vurun diyoruz. CTP’nin geçmişte yaptığı hataları özeleştiri süzgecinden geçirdik. Dersimizi aldık ve bu defa dersimize çok daha iyi çalıştık. Biz göreve geldiğimizde burası başka bir memleket olacak, çok şeyler değişecek. Biz haysiyet istiyoruz. Bu memlekette çocuklarımız doğru düzgün eğitim, sağlık hizmeti alamaz hale geldi. Bütün bunları insan onuruna yaraşır bir hale getireceğiz. Biz sizden bunun için iktidar yetkisi istiyoruz. Bir tarafta ‘ben’ diyenler var, bir tarafta da ‘biz’ diyenler. Bir tarafta koltuk peşinde olanlar, diğer tarafta da iş yapmak isteyenler var. Karar halkımızındır” şeklinde konuştu.