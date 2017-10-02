Erhürman: Plakalardaki Düzenlemeyi Halen Anlayamadım

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun tatil sonrası ilk toplantısının ilk bölümünde okutulup onaya sunulacaklara yer verildi ve 7'si ivedilik istemi içeren 10 yasa tasarısıyla ilgili tezkereler onaylandı.

İlk olarak Soyadı Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesini isteyen Başbakanlık tezkeresi onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim ) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oylanmadan önce konuşmalar yapıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak, yasanın halihazırda yürüklükte olduğunu ifade etti. Erhürman “Yasayı ihlal ediyor, ‘var olan durumu tüzükle yasaya uygun hale getireceğiz’ diyorsunuz. Bu kabul edilemez. Elbette CTP olarak ret oyu vereceğiz” diye konuştu.

Plakalarla ilgili düzenlemenin ne işe yaradığını bir partinin genel başkanı olarak halen anlayamadığını söyleyen Erhürman, “Yasaya aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz?” diye sordu.

ÇELER: “TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YASAYA AYKIRI”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Ulaştırma Bakanlığı, bu konuda hiçbir uzmandan, bilirkişiden görüş almadı. Tüzük değişikliğini yasaya aykırı yaptı. Şimdi, kimse bunun savunmasını çıkıp yapmasın” diye konuştu.

Çeler, buna ret oyu vereceklerini söyledi.

DÜRÜST: “TEZAT VARSA ARKASINDAYIZ, GİDERİLMESİ İÇİN BURADAYIZ”

Erhürman ve Çeler’in ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, kürsüye çıkarak eleştirileri cevapladı.

Dürüst, “Tüzük ile yasa arasında tezat oluştu veya o dönem bu husus gözden kaçtı. Haziran ayında bu Meclis’e iletildi. Tezat varsa arkasındayız, giderilmesi için buradayız” dedi.

Kemal Dürüst, yasanın hükümet olarak arkasında olduklarını, eksiklikleri de gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Dürüst, vatandaşları olumsuz etkiyen durum varsa bunun değerlendirileceğini ve giderileceğini yineledi. Tezkere, oy çokluğuyla kabul edildi.