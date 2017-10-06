Erhürman: UBP-DP işbilmiyor...

﻿Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın hazırlayıp sunduğu Güne Merhaba programına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Programda, UBP-DP Azınlık Hükümetinin icraatlarını eleştiren Erhürman, koalisyon ortaklarını işbilmezlikle suçladı ve “Acemi mangası gibi ortada dolanıyorlar’ dedi.

Başbakan Özgürgün’ün “Hiç borcumuz kalmadı, ekonomik konularda Türkiye’ye ihtiyacımız azaldı” şeklinde ifadeler kullandığını dile getiren Erhürman, tablonun çok vahim olduğunu çünkü ülkeyi yönetenlerin ekonomik durumdan bihaber olduklarını söyledi.

Başbakanın ya yalan söylediğini, ya da yalan söylemiyorsa ülkenin borç durumundan haberdar olmadığını ifade eden Erhürman, “Bence yalan konuşmuyor, durumdan haberi yok ve bu çok daha vahim bir durum” dedi.

“Halkla dalga geçiyorlar…”

Başbakan Özgürgün’ün geçtiğimiz günlerde “KKTC halkı UBP iktidarda yoksa mutlu olamaz” söylemine atıfta bulunan Erhürman, daha sonra Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın “Kişi başına düşen milli gelirimiz 15 bin ama biz bunu 30 bine çıkaracağız” şeklinde cümleler kurduklarını ve bu sözlerin Kıbrıs Türk halkıyla dalga geçme niteliğinde olduğunu belirtti. Kişi başına düşen milli gelirin 30 bine çıkma hedefinin hükümet tarafından nasıl ve ne şekilde belirlendiğini soran Tufan Erhürman, “Bunlara dair birşey söylemeye ihtiyacı yok çünkü bu dönem memlekette boş konuşma dönemidir. Siyasette boş konuşup altını doldurmamak, hiçbir gerekçe ortaya koymamak, ben şunu yapacağım bunu yapacağım demek siyaset anlamına geliyor. Denktaş da bunu yaptı” dedi.

“Plakalarda dünyaya uyum var, saatlerde yok”

Hükümetin birçok şeyi bilmediğini savunan Tufan Erhürman, “Adeta acemiler mangası gibi dolanıyor. Plakalar konusu aylardır gündemde. Bütün insanlar aynı şeyi soruyor. Başka işiniz mi yoktu da durup dururken bu plakaları değiştirmeye kalktınız? Gerekçeleri bile doğru dürüst değil. Kemal Dürüst de gerekçe olarak çağdaşlaşmak ve dünyaya uyum sağlamak için dedi. Ama saatler konusunda da dünyaya uymamak için büyük bir çaba gösterirken aniden durup dururken plakalar konusunda dünyaya uyum sağlayacaklarmış” diye konuştu.

“Bu kadar ilkellik görülmedi”

Hükümetin vatandaşlık dağıtma konusundaki uygulamalarını eleştiren Tufan Erhürman şu şekilde konuştu: “Aylardır söylüyoruz. Gerekçelerini açıklayın, gerekçesiz vatandaşlık vermeyin diyoruz. Onlarca yıldır bu ülkede yaşayan ve vatandaşlık bekleyen insanlar dururken 1-2 günlüğüne bu ülkeye gelmiş insanlara kişisel ve partisel sebeplerle maddi başka sebeplerle vatandaşlık vermeyin diye bağırıyoruz, nihayet en kötü noktaya geliyor iş. Gidip davayı açıyoruz, arkasından Özgürgün diyor ki Rum politiaklarına hizmet etmektir vatandaşlık konusunda dava açmak. Yani artık bu kadar ilkellik bu kadar işi ayağa düşürmek dünyada görülmedi. Biz sana bu ülkede aylardır bu iş hukuka aykırı yapıyorsun diyeceğiz ve sen bunu dikkate almayacaksınız, bu noktalara kadar işi getireceksiniz gidip dava açacağız ve dava açtık diye 10 yıllar önce kullanılan bir terminoloji ile sen bize Rumcu, hain diyeceksin ve bu halkın da buna inanacağını mı düşüneceksin?”

“Neden Akdağ’ın yüzüne karşı konuşmadılar?”

Hüseyin Özgürgün’ün “Ekonomik konularda Türkiye’ye ihtiyacımız azaldı” şeklindeki açıklamalarını değerlendiren Erhürman, Neden bu cümleyi Recep Akdağ’ın yanında söylemedi de gitmesinin ardından söyledi? Gerçekten bu kadar kötü bir hükümet gelmedi. Meşhur İrsen Küçük vardı herkesin arkasından konuştuğu, bunlar onlara bile rahmet okuttular. Bu kadar cahillik bu kadar bilgisizlik olamaz. Nasıl borcum yok dersin? Maaşları ödemek bile Türkiye’den gelen paraya dayanıyorsa sen nasıl böyle bir açıklama yapabilirsin? Borçlar bu kadar açık dururken nasıl böyle konuşabilirsin?” şeklinde konuştu.

Diyalog Gazetesi