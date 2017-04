CTP Genel Başkanı Erhürman: İktidarda kaldıkları her gün gelecek kuşakların haklarından bir şeyleri daha çalan bu hükümetten de, onların temsil ettiği zihniyetten de, bu ülkede 1974’ten beri var olan adaletsiz sistemden de bir an önce kurtulmalıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), gerçekleştirdiği kurultayın ardından geride kalan dönemi değerlendirmek amacıyla başlattığı Genişletilmiş İlçe Meclisi toplantılarına Lefkoşa’da devam etti.

Arşehit bilgi verdi

Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, CTP’nin bir süreden beridir “Sokaktayız” sloganıyla bütün ilçelerde sokak sokak gezdiğini, iş yerleri ve köyleri ziyaret ettiğini, büyük yerleşim birimlerinde de partililerle toplantılar gerçekleştirdiğini aktardı.



Erhürman: Yeni politikalarımızı geliştirmeye başladık



Genel Başkan Tufan Erhürman üyelere seslendiği konuşmasında göreve beş ay önce geldiklerini ve bu sürede yeni politikalar geliştirmeye başladıklarını söyledi. Hedeflerinin parti duvarlarının dışına çıkıp insanlarla doğrudan doğruya temas kurmak olduğunun kaydeden Erhürman, Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ancak bu çabalarının, çözüm olsa da olmasa da geliştirilmesi gereken politikaları geliştirmelerini engellemeyeceğini belirtti. Yeni geliştirdikleri politikaların temeline ekonomiyi koyduklarına vurgu yapan Erhürman, sol partilerin politikalarının temelinde her zaman ekonominin bulunduğunu ifade etti.



“Sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğini tartışıyoruz”



Hemen her gün farklı bir bölgeyi ziyaret ettiklerine değinen Erhürman, insanların bir numaralı sorununun ekonomi olduğunu, üreticilerin sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu, herkesin çocuklarının ve torunlarının yaşamlarını bu ülkede sürdürmesini sağlayacak ekonomik koşulların yaratılamamış olmasından dolayı endişe taşıdığını belirterek, sorunların çözümlerini sahada, bu sorunları doğrudan doğruya yaşayan insanlarla birlikte üreteceklerini ve üretmeye başladıklarını söyledi.



“Üreticilerin yaşadığı pek çok sorunun çözümü kooperatifleşme”



Erhürman, ülkede her şeye karşın üretmeye çalışan insanların girdilerin pahalılığından, üretim teknolojilerini geliştirememekten ve pazarlamadan kaynaklanan pek çok sorununun çözümünün güçleri birleştirmekten ve kooperatifleşmekten geçtiğini söyledi. Kıbrıslı Türklerin ekonomik açıdan bir sarmalın içerisinde bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Genç girişimcilerimiz, üreticilerimiz var. Bu insanlarla çok uzun bir süreden beridir doğrudan temasımız yok. Şimdi doğrudan temas kuruyor, sorunları yerinde, sahada inceliyor, çözüm önerilerini birinci ağızdan dinliyoruz. Sol bir parti olarak ekonomi modelimizi doğrudan doğruya ekonominin içinde olan ve sorunları yaşayan insanlarla birlikte üretiyoruz. Ve görüyoruz ki bir an önce güçlerimizi birleştirmeyi başaramazsak üretmeye devam etmemiz mümkün olmayacak. Oysa biz üretenin yok olmayacağını, varoluşumuzun esas garantisinin üretmek olduğunu biliyoruz. O nedenle güçlerimizi birleştirerek üretmeliyiz. Daha fazla, daha kaliteli, daha planlı üretmemizi sağlayacak politikalar üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Turizmin yıllardır öncü sektör olarak tanımlandığını ancak bunun sadece lafta kaldığını dile getiren Erhürman, “Nasıl olacak da Lefke’yi, Çamlıbel’i, Karpaz’ı özelde eko-agro turizmin, genelde alternatif turizmin merkezi yapacağız? Nasıl becereceğiz de büyük otellerde daha fazla yerli ürün tüketilmesini sağlayacağız? Nasıl olacak da büyük otellere gelen turistleri esnafla buluşturacağız? Esnaf her yerde batıyor. Tüm bu sorunlara geliştireceğimiz politikalarla çözüm üreteceğiz” dedi.

Tüm bu konularla uğraşırken bir yandan da UBP-DP hükümetinin yarattığı sorunlarla boğuştuklarını iddia eden Erhürman, her adımında ülkenin alternatif turizm olanaklarını yok etmeye yönelen bir hükümetle karşı karşıya olduklarını savundu.

“İktidarda kaldıkları her gün gelecek kuşakların haklarından bir şeyleri daha çalan bu hükümetten de, onların temsil ettiği zihniyetten de, bu ülkede 1974’ten beri var olan adaletsiz sistemden de bir an önce kurtulmalıyız” diyen Erhürman, bunun yakın olduğunu, o nedenle alternatif politikaların hızla üretilmesi gerektiğini, bunun için çok çalıştıklarını söyledi.



“Kapsamlı çözüm için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız”



BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile yaptıkları görüşmede Eide’nin yeni bir metodoloji fikrinden bahsettiğini belirten Erhürman, “Bu yeni metodoloji ne kadar tutacak göreceğiz. Önümüzdeki günlerde tüm taraflarla yeniden görüşmemiz ve bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılması, masanın Temmuz ayında yaşanma ihtimali olan gerginlikler dolayısıyla dağılmaması için daha yoğun çaba göstermemiz gerekecek” dedi.