Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nda yapılan tüzük değişikliğiyle ilgili kendi isminin de geçtiğini söyleyerek, “ben milletvekili olduğum anda ödeneksiz izne çıkmış sayılıyorum, konunun da anlatacaklarımın da benimle alakası yok” dedi.

Kamu görevlileri ve kamu personeli ifadelerinin iki farklı grup olduğunu, her kamu hizmetini yerine getirenin kamu görevlisi olmadığını anlatan Erhürman, siyaset yasağının Anayasada sadece kamu görevlilerine uygulandığını belirtti.

Anayasada yer almayan bir yasaklamayı tüzükle yapmanın yok hükmünde olduğunu ve hukuki geçerliliği bulunmadığını anlatan Erhürman, kamu personelinin siyaset yasağının hukuki bir dayanağı olamayacağını söyledi.

“BU ÜLKE ZATEN YILLARCA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARLA YÖNETİLDİ”

Erhürman, “Bu ülke zaten yıllarca doğru bilinen yanlışlarla yönetildi” dedi.

Kıbrıs sorununun çözüm formülü konusunda 4 siyasi parti arasında fikir birliği olmadığı, bu nedenle hükümet programına konulmadığını hatırlatan Tufan Erhürman, “ama bunu söylemiş olmamız nedeniyle, Kıbrıs sorunu eksenindeki hiçbir konuda hükümet hemfikir olamaz, açıklama yapamaz diye bir şey söz konusu olamaz. Bunu uygulamada da gösterdik” dedi.

Dışişleri Bakanı’nın yaptığı görüşmelerin hükümet adına olduğunu bir kez daha yineleyen Erhürman, kendisinin de Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaları da Başbakan olarak yaptığını söyledi.

Sayıştay’ın herhangi bir raporunu beğenmedikleri için bütçesine hayır demediklerini anlatan Erhürman, “Sayıştay başkanının kız kardeşinin bulunduğu yere şimdi de bir başka akrabası yerleştirilmeye çalışılırsa muhalefette ne söylersek iktidarda da söyleriz. Hiçbir bağımsız kurum hükümetle bu şekilde işbirliği içinde atama noktasına gelemez. Anayasal kurumlara saygıdır bunun sebebi. Bağımsızlığını korumak için” dedi.

Kasım ayında denetimli serbestlik yasası geçirildiğini, Aralık’ta laboratuvar yangını çıktığını ve 13 ay boyunca hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilemediğini belirten Erhürman, 19 kişinin denetimli serbestlik yasasından yararlanmasına bu nedenle başsavcılıktan da görüş alarak izin verdiğini anlattı.

Girne-Lefkoşa Yolunda çok ciddi bir sorun yaşandığını, yapılan sözleşmede 96 kilometrenin tamiri için müteahhite 2 sene süre verildiğini belirten Erhürman, “bu memlekette sözleşme yaparken herkes nereye ne yazdığını çok ciddi değerlendirmelidir” dedi.

“GÜZELYURT- DOĞANCI YOLUYLA İLGİLİ SORUN AŞILDI, NİSAN BAŞI İŞBAŞI YAPILACAK”

Güzelyurt- Doğancı yoluyla ilgili ise, sorunlu tek mekan olduğunu ve bunun aşıldığını, Nisan başında yüklenici firmanın işbaşı yapacağını kaydeden Erhürman, Doğancı- Lefke arasındaki çok sayıdaki ara emirlerinin de 2’ye indirildiğini belirtti.