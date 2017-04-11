Erhürman'dan Koruçam Açıklaması

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bölgelere sürdürdüğü ziyaretlere Koruçam’da devam etti. Köyde yaşayan bazı yaşlı Marunileri evlerinde ziyaret eden Erhürman, köydeki kahvelerde bulunanlarla sohbet ederek sorunları dinledi. Ziyarette, köyde açılan Kültür Merkezi, Folklor Müzesi, eko-agro turizmde kullanılma amaçlı bir çiftlik ve butik otel de gezildi. Dış İlişkiler Sekreteri Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, Maruni toplumunu uzun süre temsil eden eski milletvekili Antonis Hadjiroussos ve halihazırda milletvekili olan Giannakis Mousa ile köyde eko-agro turizmin geliştirilmesi için proje yürüten turizmciler de yer aldı.

ERHÜRMAN: KORUÇAM ALTERNATİF TURİZME HAZIR

Ziyarette, Koruçam’ın, bölgedeki, Hisarköy, Çamlıbel, Tepebaşı, Akdeniz gibi diğer köylerle birlikte alternatif turizm için çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını belirten Erhürman, “Köyde yaşayan Katolik Hıristiyan Maruniler adanın kültürel zenginliğinin çok önemli bir bileşeni. Burada konuşulmakta olan Arapça, UNESCO tarafından tehlike altındaki dillerden biri olarak kabul ediliyor. Bu tarihi ve kültürel miras bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek alternatif turizm açısından son derece zengin bir potansiyeli oluşturuyor. Şu anda köyde yürütülen eko-agro turizm projesi, dünyanın dört bir yanından başta Maruniler olmak üzere pek çok turisti ülkemize getirebilir. Bu olanağı iyi, doğru ve planlı bir biçimde değerlendirmemiz gerekir” dedi. Köyde açılan Kültür Merkezi’nde, Folklor Müzesi’nde, eko-agro turizmde kullanılma amaçlı bir çiftlikte ve butik otelde de incelemelerde bulunan Erhürman, Koruçam’ın bu çalışmalarla birlikte eko-agro turizme hazır hale geldiğini, şimdi önemli olanın, bölgedeki diğer köylerle de bağlantılar kurularak, doğru bir planlama ve pazarlama stratejisiyle bu potansiyeli değerlendirmek olduğunu belirtti.

MOUSA: BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPABİLİRİZ

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın köyü ziyaretinin ve kendileriyle görüşmesinin Maruniler açısından son derece önemli olduğunu belirten Maruni toplumunun temsilcisi, milletvekili Giannakis Mousa da, yaptığı konuşmada, Koruçam’ın kendileri için çok önemli olduğunu, şu anda köyün hafta sonları kalabalıklaştığını ancak hafta içinde sadece yaşlıların köyde ikamet ettiğini, eko-agro turizm ile ilgili çalışmalar sayesinde köyün eski canlılığına kavuşacağını, bu yönde ortak projeler üretilebildiği ölçüde bütün bölgenin bu potansiyelden yararlanacağını, birlikte güzel işler yapılabileceğini söyledi. Mousa, bu ziyaretle kurulan iletişimin devam etmesinin en büyük arzuları olduğunu da vurguladı.