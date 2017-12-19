Erhürman’dan Başbakan’a sert eleştiri

Kanal Sim'e konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, basına da yansıyan Başbakan Özgürgün’ün banka hesaplarının Mal Bildirim Yasası’nın çok ötesinde olduğunu söyledi, Başbakanın brifing vermiyor ama halka da hesap vermiyor” dedi. Erhürman, “Mal bildirimi denilen şey, milletvekili olduğumuzda 2 ay içinde meclise sunduğumuz mal bildirimidir. Peki Sn.Başbakan’ın mal bildirimindeki değişiklik nedir?” diye sordu.

Erhürman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Hiç mi haberin yok dünya demokrasilerinde bu gibi durumlarda ne yapılır?

“Şu ana kadar çıkar bir açıklama yapar diye bekledik. En azından mecliste bir açıklama yapar diye düşündük. Ortada çok ciddi iddialar var. Sn Başbakan ile ilgili ciddi iddialar var. Olay Mal Bildirim Yasası’nın çok ötesinde. Mal Bildirim Yasası’nı fersah fersah aştı.

Bir gazetede Başbakan’ın banka dekontları yayınlandı. Bu belgeler birilerinin oraya sızdırdığı belgeler değil. Mahkemeye sunulan belgeler olarak yayınlandı. Ben kendi adıma mahkemeye sunulan belgeler olup olmadığını bilmiyorum. Ortada çok ciddi iddialar var.

Sn.Başbakan’la ilgili olarak bir günde hesabından 700 bin dolar çekim yaptığına dair iddialar var. Bu iddia da banka dekontlarıyla ortaya konmuş bir iddia. Sn Başbakan diyebilir ki mahkemeye sunulan böyle bir dekont yok. Biz Başbakan’a gel bir Televizyon kanalında 20 ayda ne yaptığını ve bundan sonrasında da Başbakan olursan ne yapacağını konuşalım dediğimizde “sana özel brifing verecek değilim. Ben hesabı halka veririm” diyor. Peki hiç mi haberin yok dünyada demokrasilerde böyle durumlar ortaya çıktığında özellikle parasal konularda çıktığında ne yapılır? Bana brifing vermiyorsunuz ama halka hesap da vermiyorsunuz