HABER KIBRIS

Erhürman'dan Hükümete Sert Tepki

25/04/2017

Erhürman'dan Hükümete Sert Tepki
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Cumhuriyetçi türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümeti sosyal medyadan topa tuttu "Bunlar gelecek hırsızı" diyen Erhürman şöyle yazdı:

"Gelecek Hırsızları
"Bu hükümetin görevde kaldığı her gün gelecek kuşakların haklarından çalınmış bir gündür" derken boşuna söylemiyoruz. Bir yılda, Girne 2. Bölge emirnamesi, Kumyalı, Bedi's, Korno ve Talısu... Hepsi hukuka ve kamu yararına aykırı. Ya mahkemeden döndüler ya hükümet kendisi iptal etmek zorunda kaldı. Çevremizi, geleceğimizi, gelecek kuşakların haklarını çalıyorlar... Bunlar gelecek hırsızı... #gelecekhırsızları"



TAGS: erhürman, hükümet, habert
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