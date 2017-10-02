Erhürman'dan hükümete sert tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman bugün yapılan Meclis Genel Kurulu’ndaki konulardan biri olan plaka uygulamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından eleştiride bulundu.

‘Aylardır yasaya aykırı uygulama yaptıklarını kendileri de kabul etti’ diyen Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

‘Meclis yine hukuk tanımazlıkla açıldı. Aylardır yaptıkları “Z” plakalarla ilgili uygulamanın yasa tasarısını Meclise bugün getirdiler. Yani aylardır yasaya aykırı uygulama yaptıklarını kendileri de kabul ettiler. Hukuk tanımazlığın, ciddiyetsizliğin bu kadarı!!! İnanılır gibi değil!!!’