Erhürman’dan Özgürgün’e: Ya bu hesapları açıkla ya da adaylıktan vazgeç!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu sabah katıldığı televizyon programında hala başbakan sıfatını taşıyan Hüseyin Özgürgün’ü basına yansıyan banka hesapları hakkında açıklama yapmaya davet etti. Erhürman, “Bugün oldu hala bir açıklama yapılmadı. Bu suskunluğu kabul etmek mümkün değildir. Eğer Özgürgün bunu açıklayamayacaksa adaylıktan derhal vazgeçmesi gerekir” dedi. Kanal T’de yayınlanan Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs programına katılan Erhürman, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yazılı basında ve sosyal medyada günlerdir konu olan Özgürgün’ün banka hesaplarından bir günde çektiği 700 bin dolar hakkında kamuoyuna bir açıklama borcu olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Erhürman, “Ortada birtakım banka hesapları var. Konunun ne olduğuna bakmıyorum. Bunların mahkemeye sunulan evrak olduğu iddia ediliyor ve gazetede yayımlandı. Ben dört buçuk yıldır milletvekiliyim, aldığım para ortada. Milletvekilliğine başlarken sunduğum mal bildirimimde neyin olduğu da yazıyor. Bir Toyota arabam ile Gönyeli’de bir apartman dairem vardı. Arabam hurdaya çıktı sonra ikinci el bir mazda aldım. Evlendim ve eşimle birlikte bir ev aldık, ondan dolayı aldığımız borcu ödemeye devam ediyoruz. Dört buçuk yıl önceki mal bildirimimden bugüne kadar olan değişiklik bu. Bu noktadan sonra sevgili Hüseyin Özgürgün’ün çıkıp şunu demesi gerekir: Bu belgeler yalandır, yoktur veya vardır ama bunun kaynağı şudur, diyelim ki mirastır. Kamuoyu gibi ben de bunu bekledim. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadım. Ama bu suskunluğu daha fazla kabullenmek siyaset kurumunun daha da fazla yıpranmasına göz yummak anlamına gelir” dedi. Ana muhalefet partisi genel başkanı olarak düne kadar bu konuda tek kelime etmediğini belirten Erhürman, Özgürgün’ün bu açıklamayı yapmamasının sadece kendisine ya da UBP’ye zarar vermediğini, bunun Kıbrıs Türk siyasetine yönelik zaten yıpranmış olan güveni daha da zedelediğini, buna kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.

BU HESAPLAR AÇIKLANMALI

7 Ocak seçimlerinde başbakan olmak için halktan yetki istediğini söyleyen Genel Başkan Tufan Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletvekili ve başbakan maaşı belli. Bu maaşla 700 bin dolarının olamayacağını bu memlekette herkes biliyor. Bütün kalbimle diliyorum ki bu işte bir yanlışlık olsun. Eğer Özgürgün bunu açıklayamayacaksa adaylıktan vazgeçmesi gerekir. UBP de Özgürgün’ün arkasına saklanıp gezip gezip ‘bunu temizleyeceğiz, yerine başka bir başbakan getireceğiz’ demekten vazgeçsin. Çünkü bu UBP’nin de sorumluluğudur. Kıbrıs Türk siyasetini böyle bir yükün altına sokmaya hakları yoktur”.