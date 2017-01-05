Erhürman:TC ve KKTC elden geleni yapmaya kararlı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara temaslarını BRT’ye değerlendirdi…

Türkiye temasları çerçevesinde üst düzey görüşmeler yaptıklarını belirten Erhürman, Cenevre zirvesi öncesinde bu görüşmeleri yapmanın önemine değindi. Erhürman, görüşmelerde Türkiye’nin Cenevre zirvesine ilişkin tutumunu öğrenme, kendi tutumlarını da anlatma imkanı bulduklarını ifade etti…

Gerçekleştirdiği görüşmelerde KKTC ve Türkiye’nin Türk tarafı olarak bir bütün şekilde kapsamlı çözüm iradesinin tam bir irade olarak ortada durduğunu gördüğünü ve bunun sevindirici olduğunu kaydeden Erhürman, Türkiye’nin bu irade için elinden geleni yapacağını belirtti.

Erhürman, Cenevre’de önlerinde birçok konu bulunduğunu ifade ederek, “bir kere toprak ve güvenlik ile garantiler var. Geriye kalan başlıklarla ilgili kapanmamış şeyler var. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin hassasiyetleri var. Dolayısıyla Cenevre bir son istasyon olur mu illa ki bundan emin olmadığımı söylemek isterim. Ama biz bunun son istasyon olması için gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse KKTC tarafı elden geleni yapmaya kararlı. Fakat buna rağmen garantiler ve toprak üzerindeki uzlaşmadan da önce üstünde uzlaşılması gereken bizim siyasi eşitliğimizi güvence altına alması gereken konular var” dedi.

Rum tarafının artık Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini güvence altına alacak konularla ilgili tavrını tamamen değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, siyasi eşitliğin bir pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Siyasi eşitliğin sadece dönüşümlü başkanlık olmadığını ve kurumlardaki temsiliyetin de bu açıdan çok önemli olduğunu belirten Erhürman, Cenevre görüşmelerinin özellikle ilk üç gününde Rum tarafının siyasi eşitlik konusundaki tavrının Cenevre sürecinin devamı açısından belirleyici olacağına işaret etti.