Erkek arkadaşını arabayla ezip geçti



İngiltere’de 20 yaşındaki genç anne, eski erkek arkadaşını arabayla ezerek hastanelik etmiş, hatta talihsiz adamın beyninde hasara neden olmuştu. 2015 yılında yaşanan olaydan sonra genç kadına verilecek ceza ise merakla bekleniyordu. Mahkeme 2 yıllık hapis cezasını 100 saatlik sosyal yardım görevine dönüştürdü.

Katie Lomas ismli kadın aşırı alkollü bir şekilde kullandığı arkadaşının aracıyla yolda eski erkek arkadaşını ezdi. Yaklaşık bir ay önce ayrıldığı eski sevgilisi yere yığılıp kaldı. Ölümle burun buruna gelen Dean Heaneyisismli adamın beyninde hasar meydana geldi. Yaşam savaşı veren genç adam kaza olduğu tarihten bu yana çalışamıyor. Kazadan sonra alkol muayenesi yapılan Katie Lomas 40 promil alkollü çıkmıştı. Genç kadın cinayete teşebbüs, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan tutuklanmıştı. Mahkemeye çıkan Katie Lomas için şoke eden bir karar verildi. 2 yıl hapis cezası istemi kadının 100 saatlik sosyal yardım görevi yerine getirmekle değiştirildi. Mahkeme çıkışında görüntülenen Katie Lomas’ın kahkahaları da tepki çekti.



