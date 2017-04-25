Erkekler nasıl kadınlarla evlenmek istiyor?

Erkeklerin zihinlerini okumaya çalışmaktan vazgeçme zamanı! İşte evlilikle ilgili biraz olsun merakınızı giderecek görüşler...

Yazı: İpek Koşan



Mehmet Yeşil, 32 yaşında/Mühendis

İster cimri deyin ister bencil, karşımdaki kadının benimle param için beraber olduğunu hissedersem onunla hayatta evlenmem. Ne olursa olsun o da çalışmalı. Bütün yükün benim omuzlarımda olacağını anlarsam kaçarım. Kendi parasını kazanan, benim kredi kartlarıma el koymayan kadınları el üzerinde tutarım. Ben de böyleyim işte ne yapalım!



Mithat Şahin, 34 yaşında/İnternet Editörü

Zeki, tutumlu, bakımlı ve düzenli olması benim için çok önemli. Bunaltıcı derecede kıskanç, huysuz ve geçimsiz kadınlar bana çok itici geliyor. Kibar, narin ve kadınsı özellikleri ön planda olmalı. Uyumlu olması da onun için artı bir özellik olur. İnatçılık yaptıkça ondan uzaklaşacağım bir gerçek. Bir de çok konuşmazsa memnum olurum.



Doğan Demirci, 32 yaşında/Bilgisayar Programcısı

Yanımda erkek gibi giyinen bir kadın, adını değiştirsin bence. Şık, kendine bakan, topuklu ayakkabı giymeyi becerebilen biri olmalı. Sürekli pantolon giyen ve spor ayakkabılarını ayağından çıkarmayan kadınları çözebilmiş değilim. Dişilik ön planda olmayacaksa neden karşı cins ki o zaman?



Ekin Öztürk, 27 yaşında/İşletmeci

Sorumluluk almak, benim gibi bir insan için çok zor. Evlilik bir yana, çocuğum olduğunu düşündüğümde bile içim bir garip oluyor. Ayrıca özgürlüğüme gerçekten çok düşkünüm. Karşımdaki kadının hoşgörülü olmaması, beni kısıtlamaya çalışması evlilikten kaçmam için birinci ve en önemli neden. Arkadaşlarımla buluşmalarıma karışmazsa, telefonu ilk aramada açmadığımda panik halde mesajlar atmazsa gönlümü kazanabilir.



İhsan Akın, 34 yaşında/Dijital Medya Uzmanı

Evleneceğim kadının boş olmaması çok önemli. Boş olmaktan kastımı hemen açıklayayım. Sevgili kadınlar, hayat sadece çantadan, ayakkabıdan, saç renginden ibaret değil. Siyasi olaylardan tutun da sağlık mevzularına kadar her gün binlerce olay yaşıyoruz. Bir kadınla karşılıklı oturduğumda gündemden konuşacak şeyler bulamıyorsak, farklı konular hakkında tartışabileceğimiz fikirleri yoksa, o kişiyle asla evlenmem. Çünkü benim için zeka ve sohbet yeteneği çok önemli.

Kaynak:ELELE