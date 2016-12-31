Eroğlu’nun yeni yıl mesajı…

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye ile tüm insanlığa, barış içinde, terörden, savaşlardan, felaketlerden ve kazalardan uzak günler, aylar ve yıllar diledi.

2016 yılının da yaşanmış çoğu acı ve bir kısım olumlu olayla geride bırakıldığını kaydeden Eroğlu, bölgeyi saran ateş çemberi, masum insanların anlamsız savaşlarda ölümleri, göç yollarında yaşamlarını yitirmeleri ve terör olaylarının ağırlıklı olarak 2016 yılına damga vurduğunu ve üzüntü yarattığını ifade etti.

Eroğlu yayınladığı yeni yıl mesajında, dünyadaki gelir adaletsizliği hızla artarken bir yerlerde çocukların açlıktan ölmelerinin engellenemediğini, tüm çabalara rağmen savaşların, terörün önünün alınamadığını ve bu konularda devletlere ve uluslararası kuruluşlara ivedi görevler düştüğünü belirtti.

Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Belli ki 2017 yılı gerek Kıbrıs konusundaki gelişmeler gerekse iç konular bakımından oldukça hareketli geçmeye adaydır. Dilerim Rum komşularımız yıllardır sürdürdükleri uzlaşmaz tutumlarından vazgeçerler ve 9 Ocak’ta Cenevre’de başlayacak görüşmeler başarı ile sonuçlanır.

Kıbrıs meselesi artık bir sonuca bağlanmalıdır. Kimse Rum tarafının aşırı istekleri ve uzlaşmaz tavırları ile bir çözüme ulaşılamamasına rağmen Kıbrıs Türkü’nün dünyada hak ettiği yeri almasına daha fazla engel olmamalıdır.

İçeride ise çok çalışmaya, ekonomimizi büyütecek adımları atmaya uzun süredir ertelenen ve halkı rahatsız eden sorunlara artık çare bulunmalıdır. Ama en önemlisi birlik-beraberliğimizi asla bozmamamız, kardeş olduğumuzu asla göz ardı etmemeliyiz.”