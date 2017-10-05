Erosal: Öfkemizi trafikte dışa vuruyoruz

Deniz Abidin



Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Başkanı, Uzman Klinik Psikolog Refia Erosal, ülkedeki ekonomik problemler, alım gücünün düşmesi, vatandaşın siyasete olan güvenini yitirmesi, criminal olayların artması, insanların trafikte, sokakta yürürken veya ikili ilişkilerinde birbirlerine olan tahammülsüzlüğü ruh sağlığının etkilediğini belirtti.

Erosal, insanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğunu belirterek, sağlık için dengenin çok önemli olduğunu söyledi.

Erosal, fiziksel sağlık ve ruh sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, yaşanan olumsuz olayların bizleri hem fiziksel hem psikolojik hem de sosyal olarak etkilemekte olduğunu kaydetti.

Ekonomik problemlerin gerginlik ve kaygıya yol açtığını ifade eden Erosal, “yaşamımızın her alanını olumsuz olarak etkiliyor” diye konuştu.



“Boşanmalarda maddi sıkıntı büyük rol oynar”

Erosal, şunları söyledi, “Çalışan bir kişi kendini güvende hissetmek ister. Ekonomik problemlerden dolayı her gün ‘acaba işten durdurulur muyum?’ kaygısı ile işe giden bir kişinin verimli olması veya diğer iş arkadaşları ve patronu ile uyum içinde çalışmasını zora sokar. İşe dikkatini veremeyecek, yapacağı şeylere konsantre olmasını engelleyeceği gibi iş kazası riskini de artırır. Diğer yandan olumsuz bir rekabete de yol açar. Örneğin bakmak zorunda olduğu ailesi için hiçten iyidir düşüncesi ile en sağlıksız koşullarda ve asgari ücretin altında çalışmayı kabul eder. Bu gibi durumlar kişinin özsaygısını kaybetmesine neden olur. İş yerindeki gerginlik, kaybetme korkusu, kaygı ve endişeli durum aile içi sorunlara da yol açmaktadır. Sorun iki yönlü olabilmektedir. Kişi İş yerindeki sorunları ailesine yansıtabilir ve aile bireylerine karşı öfkeli ve saldırgan bir tavır sergileyebilir veya eve maddi katkı sağlayan kişiye aile fertleri güvenini kaybeder ve çatışmalar başlayabilir. Yapılan birçok araştırma boşanmalarda maddi sıkıntıların çok büyük bir rolü olduğunu gözler önüne seriyor”



“Ekonomik sorunlar sosyal hayatı etkiliyor”

Yaşanan ekonomik sorunların kişinin sosyal hayatını da etkilediğini belirten Erosal, sosyal çevre, arkadaşlardan uzaklaşmaya, iletişimin bozulmasına ve öfkeye yol açtığını kaydetti. Erosal, gelecek kaygısı yaşayan bireyin kendine güvenini yitirdiğine dikkat çekerek, bireyin kendini izolasyona ittiğini ve bunun da depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarının yaşanmasına neden olduğunu belirtti.



“Öfkemizi trafikte dışa vuruyoruz”

“Çaresizlik hisseden kişi, içinde bulunduğu durumla baş edemediğinde kendine zarar verebilir” diyen Erosal, şunları kaydetti, “psikolojik etkilerden bahsederken bireyi sosyal çevre içinde bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Kendine güvenmeyen, öfkeli ve değersiz hisseden bir bireyin toplumun değer ve ihtiyaçlarına, toplumsal etik ve kurallara uyması da beklenemez. Bugün trafikte yaşananlar örnek verilebilir. Süratli araba kullanma, araba kullanırken cep telefonu kullanma ve trafikteki tahammülsüzlük kişinin güvensizliğinin, değerlerinin, adaletsizlik duygusunun, karşısındakine karşı duyulan öfkenin dışa vurulmuş halidir. Diğer yandan ülkemiz yıllardır kayıplar, göç ve kimlik kaybı gibi travmalar yaşamıştır”



“Her çöken müzakere süreci bir kayıptır”

“Bunlara ilaveten Kıbrıs sorunu ve başlayıp çöken görüşmeler de Ruh sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Her çöken müzakere süreci sonunda toplumun genelinde bir kayıp yaşanmaktadır. Sevdiğimiz birisinin ölümü ile yaşanan kayıp ve yas süreci gibi, ancak sevdiğimiz kişinin belli bir süre sonra geri gelmeyeceğini kabul eder ve kendimizi toparlamaya başlarız. Görüşmelerde ise tekrarlayan bir kayıp ve yas süreci var. Bu da bizlerde kızgınlık, adaletsizlik ve umutsuzluk yaratmaktadır. Kayıp ve yas sürecinin sağlıklı bir şekilde üstesinden gelip iyileşmemizi engellemektedir. Normal kayıpta hiç bitmeyecekmiş gibi hissedilen acı bitmesine rağmen Kıbrıs sorununda her görüşme ile tekrar gündeme gelip tekrar umutsuzluk yaşamamıza neden olur”



“Çökmüş ruh hali gelecek nesillere taşınıyor”

Erosal, tüm bu olumsuzluklar içinde toplumumuzun çökmüş bir ruh hali içinde olduğunu ve bu ruh halini gelecek nesillere aktardığını ifade ederek, “mutlaka bir bütçe planının yapılması ve uyulması, eş, arkadaşlar ile iletişimin kesilmemesi, mutlaka bir hobi edinilmesi, en palyatif önlemler olabilir. Bireyler baş edemeyeceklerini hissettikleri durumlarda ise profesyonel yardım almayı ihmal etmemelidir” diye konuştu.

Yeni Bakış Gazetesi