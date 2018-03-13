Ersin Tatar: AB’ye olan güvenimiz sarsıldı

UBP milletvekili Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine söz aldı.

Tatar, Akansoy’un son açıklamalarına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası’nı tebrik ederek, “Kıbrıs Türkü için değerli bir iş. Siyasi iradeyi de sanatçılarımızı da kutluyorum “ dedi.

Kıbrıs konusuna değinen Tatar, Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümünde “federasyon” demekten kaçtığını, “yeniden birleşme” ifadesinin kullandığını söyledi, bunun Türk askerinin adadan çıkması, garanti ve güvenliklerin kaldırılması anlamı taşıdığını belirtti.

“Birileri dünya üzerinde her gün bir plan yapıyor, biz bunun neresindeyiz?” diye soran Ersin Tatar, Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin davalarının müşterek olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin tekrar başlaması konusunda baskılar olabileceğini belirten Tatar, “Ne değişti de bu saatten sonra müzakereler başlayacak? Kanaatimce bir şey değişmedi” dedi.

Ersin Tatar, “Kıbrıs meselesinde gelinen çıkmaz Rumların AB’de olmasıyla ilgili. AB’ye olan güvenimiz sarsıldı. Bugün Annan Planı dönemdeki gibi bir dönem yok. Elbette bir gayret var. Bu halk içindir. Gün gele ortaya bir çerçeve anlaşması çıkarsa -ki ben bunu göremiyorum- bu referanduma gidecek. Bu, Meclis’e de gelecek” dedi.

Tatar, kuzeydeki Türk devletinin mutlaka yaşaması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, “Siz bizim Cumhurbaşkanımızsınız, dik durmanız gerek, karşı taraftan iyi niyet göremezsiniz” ifadelerini kullandı.