Ersin Tatar'dan elektrik zammı açıklaması!

UBP Milletvekili Ersin Tatar Ada Tv'de Erçin Şahmaran'ın konuğu oldu.Tatar açıklamasında elektrik zammı için geç kalındığını daha önce yapılsa vatandaşın bu kadar hissetmeyeceğini söyledi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Ersin Tatar " Elektrik zammı için geç kalındı önce olsa vatandaş bu kadar hissetmezdi"

Ersin Tatar " Türkiye'de ki elektrik fiyatları bizim yarımız kadar"

Ersin Tatar " Sayın Hasan Ulaş Altıokun tepkisini anlamadım. Sayın Birikim özgür de destekliyor"

Ersin Tatar " Asgari ücret te iyi bir artış olacak Sayın Başbakan da söyledi 2 bin tl üzeri olabilir"

Ersin Tatar " KTHY ve ETİ çalışanları için yıllık ek 5 milyon kaynak ihtiyacı olacak"

Ersin Tatar " Biz Kıbrıs sorunu ile doğduk büyüdük bu işi kapatmazlar"

Ersin Tatar " Çözüm için elbette toprak verilecek ama bu kabul edilebilir bir düzenleme olacak"





