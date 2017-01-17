Ersin Tatar'dan elektrik zammı açıklaması!
17/01/2017
UBP Milletvekili Ersin Tatar Ada Tv'de Erçin Şahmaran'ın konuğu oldu.Tatar açıklamasında elektrik zammı için geç kalındığını daha önce yapılsa vatandaşın bu kadar hissetmeyeceğini söyledi.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Ersin Tatar " Elektrik zammı için geç kalındı önce olsa vatandaş bu kadar hissetmezdi"
Ersin Tatar " Türkiye'de ki elektrik fiyatları bizim yarımız kadar"
Ersin Tatar " Sayın Hasan Ulaş Altıokun tepkisini anlamadım. Sayın Birikim özgür de destekliyor"
Ersin Tatar " Asgari ücret te iyi bir artış olacak Sayın Başbakan da söyledi 2 bin tl üzeri olabilir"
Ersin Tatar " KTHY ve ETİ çalışanları için yıllık ek 5 milyon kaynak ihtiyacı olacak"
Ersin Tatar " Biz Kıbrıs sorunu ile doğduk büyüdük bu işi kapatmazlar"
Ersin Tatar " Çözüm için elbette toprak verilecek ama bu kabul edilebilir bir düzenleme olacak"