Ersun Aytaç Yeniden Başkan

Yeşil Barış Hareketi Genel Kurulu yapıldı; birtakım düzenlemelerin yanı sıra yönetim kurulu ve diğer organların seçimi gerçekleştirildi. Ersun Aytaç yeniden Başkanlığa seçildi.

Yeşil Barış Hareketi’nden verilen bilgiye göre, Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler şöyle: Doğan Sahir, Ersun Aytaç, Tuğberk Kaya, Ayşe Salkım, Feriha Tel, Ayşe Develioğlu ve Kaan Yatman.

Yedek üyeliklere ise; Ertaç Hazer, Aysel Orkide Kânioğluları, Vijdan Şengör ve Ayşe Kutup seçildi.

Yeşil Barış Hareketi’nin geçtiğimiz hafta yaptığı Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler, Salı akşamı yaptığı ilk toplantısında görev bölümü gerçekleştirdi.

Tek başkan adayı olan Ersun Aytaç oy birliği ile yeniden başkanlığa getirilirken, Genel Sekreter Doğan Sahir ile Sayman Ayşe Salkım’ın da aynı şekilde görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı.

Tuğberk Kaya İletişim Sorumlusu, Ayşe Develioğlu Üyelik İlişkileri Sorumlusu, Aysel Orkide Kanioğluları Sivil Toplum Örgütleri İle İlişkiler Sorumlusu, Vijdan Şengör Üyelik Aidatlarının Takibi Sorumlusu, Feriha Tel ise Sosyal Etkinlikler ve Aktiviteler Sorumlusu olarak görev paylaştı.

Mustafa Kurtuluş Tel, Mehmet Aydın Öncülay ve Ezcan Özsoy “Denetim Kurulu”na, Tuncer Bağışkan ile Salih Öztoprak ise Onur Kurulu’na getirildi.

Bu arada diğer örgütlerle birlikte yapılan çalışmalarda derneği temsil edecek isimler de belirlendi.

Buna göre Yeşil Barış Hareketini “Kıbrıs Sivil Toplum Örgütleri Ağı”nda Ersun Aytaç, “CCMC”de Tuğberk Kaya, “Kısa Film Yarışmaları”nda Doğan Sahir ile Ertaç Hazer, “İpek Festivali” organizasyonlarında Ayşe Salkım ile Doğan Sahir ve “Kıbrıs Çevre Platformu”nda ise Doğan Sahir ile Aysel Orkide Kanioğluları temsil edecek.