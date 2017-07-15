Erten’e sakatlık şoku!

U20 Ümit Erkekler Basketbol Avrupa Şampiyonası’na iki gün kala Erten Gazi sakatlığı nedeniyle U20 Ümit Erkek Milli Takımından affını istedi.

Eğitim ve basketbol yaşantısını ABD’de sürdüren Erten Gazi, sağ baldırındaki yırtık nedeniyle U 20 Ümit Milli takımından ayrıldı. Gazi, Antrenör Selçuk Ernak’a bu sakatlığının önemli olması nedeniyle forma giyemeyeceğini söyledi.

Gazi, Twitter’dan açıkladı

Erten Gazi kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle turnuvada yer almayacağını açıkladı. Kariyerini ABD’de sürdüren sporcularımız arasında yer alan genç oyuncu hazırlık kampı süresinde takımda yer almıştı.

Erten, New York’a transfer oldu

2015 yazında DePaul Üniversitesi ile NCAA kariyerine başlayan 1997 doğumlu oyuncu iki sezonun ardından geçtiğimiz haftalarda New York’ta bulunan NCAA’de yer alan Fordham Üniversitesi’ne geçiş yaptı.

Genç oyuncu yeni okulunda Sinan Sağlam ve Cavit Ege Havsa gibi iki Türk oyuncu ile beraber mücadele edecek.

Erten Gazi, NCAA’de geçirdiği iki sezonda 43 maça çıkarken, 1.9 sayı 1.1 ribaund ortalamaları yakaladı

Kaynak: Tonguç Kotak - Havadis