Ertesi günü çökecek bir çözümün hükümlerini kabul etmiyorum

Kıbrıslı Rum Lider, Anastasiadis yaptığı açıklamalarda, ertesi günü çökecek bir çözüm hükümlerini kabul etmeyeceğini açıkladı.

SEK Sendikasının, Strovolos bölgesinde, İşçiler Parkı Mihalakis İoannis Parkı’nın açılış töreninde konuşan Anastasiadis, “zaman daraldığı için değil, bazıları tarafından o şekilde söylendiği için, bazı kişilerin çok acele etmeleri ve her şeyi kabul etmelerini büyük bir endişeyle izlediğini” söyledi.



Anastasiadis açıklamalarına devamla şunları söyledi: “her hangi bir çözüm için çalışma ve mücadele yapılmaması gerektiğini net olarak ortaya koymak istiyorum. Bu nedenle, Kıbrıslı Türk vatandaşlarımıza ve bu tür düşünceleri olanlara, direndiğimiz için, çözüm istemiyoruz anlamına gelmediği mesajını göndermek istiyorum”.



“Mesajım sadece iç cepheyi değil Kıbrıslı Türkleri de ilgilendiriyor. Biz Kıbrıslı Türklerin endişe ve kaygılarını anlıyoruz, ama onların da Kıbrıs Rum tarafının kaygı ve endişelerini anlamaları gerektiğini herkesin anlamasını istiyoruz. Müzakere masasında çok defa, Kıbrıslıların haklarının savunulacağına, üçüncü ülkelerin haklarının savunulduğuna şahit oluyoruz”.



“En nihayet tek bir hedef için birlik olmalıyız: ülkemizin yeniden birleşmesi, işgal askerlerinden kurtulmak ve yaşayabilir bir çözüm bulmak. Tüm bu söylediklerim çok önemli”.



“Farklı ve pek çok kişinin çok şey söylediğini duyuyorum. Bunlara boyun eğmeyeceğim. Hem Kıbrıs Rum, hem de Kıbrıs Türk toplumunun çıkarları için mücadele etmenin, her Kıbrıs Rum toplumu liderinin sorumluluğudur. Ama her şeyden önce Kıbrıs Rum toplumunu temsil ettiğim için, ertesi günü çökecek bir çözüm hükümlerini kabul etmiyorum”.



“Zaman daraldığı için değil, bazıları öyle yayıyor diye, bazı kişilerin her şeyi kabul ederek acil bir çözüm arayışı içinde olmalarını büyük kaygı ile izliyorum. Tek şey söylemek istiyorum: yaşayabilir, üretici, çocuk ve torunlarımıza bir gelecek sunabilecek bir çözüm için, kararlılıkla diyaloğa katılmaya devam edeceğim”.



Açılışını yaptığı parkla ilgili olarak Anastasiadis, “Bir Mayıs İşçiler Günü vesilesiyle, bu parkın açılışından çifte mutluluk duyduğunu, Mihalakis İoannis'in, işçi hareketlerinde bir önder olduğunu ve işçi hakları için mücadele ettiğini söyledi. Ayrıca 1955-‘59 ΕΟΚΑ mücadelesine katılımından övgüyle söz etti.



Anastasiadis, SEK Sendikasının, işçilerin yaşadığı bu zor dönemde, işçi hakları yönünde aynı şevk ve coşkuyla mücadelesine devam etmesi ve aynı zamanda Kıbrıs'ı uluslararası toplumda temsil edebilmesi dileğinde bulundu.



Anastasiadis, aynı çerçevede, ekonomik ve işçi koşullarının iyileştirilmesi yönündeki mücadeleye ek olarak, barışçıl bir tartışma aracılığıyla, ulusal sorunun çözülmesi yönünde çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Anastasiadis ayrıca, bu parkın açılış ve isimlendirilmesine katkıda bulunan Belediye ve belediyenin yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerini ileterek bu parkın sendikal örgütlerin mücadelesi ve başarılarının bir sembolü olduğunu kaydetti.