Ertuğ ve Olgun’dan Crans Montana değerlendirmesi

Eski Müzakereciler Osman Ertuğ ve Ergün Olgun ortak yazılı açıklama ile Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlana Kıbrıs Konferansı’nı değerlendirdiler.

Eski Müzakereciler Osman Ertuğ ve Ergün Olgun, Crans Montana’da; Kıbrıs’ta 50 yıla yakın bir süredir devam eden federal çözüm arayışlarının tükendiğinin, buna BM, AB ve uluslararası toplum tarafından da bizzat tanıklık edildiğinin yadsınmaz bir gerçek olduğunu vurguladılar.

Olgun ve Ertuğ, varılan noktada “her şey kabul edilmeden hiçbir şey kabul edilmiş sayılmaz” prensibi çerçevesinde, taraflarca bugüne kadar ortaya konan tüm pozisyon, öneri, harita ve belgelerin de ortadan kalktığını belirterek, “ Artık Crans-Montana’da bırakıldığı yerden müzakerelere devam etmek söz konusu değildir ve olmamalıdır” ifadelerini kullandılar.